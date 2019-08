Volker Rosin spielt wieder in Hittfeld

Hittfeld.. Vieles ist neu in der renovierten Burg Seevetal – doch vieles ist geblieben: etwa die Konzerte mit Volker Rosin, dem „König der Kinderdisco“. Sie gehören zum festen Programm des Fördervereins TuS Fleestedt. Seit 15 Jahren macht sich der Düsseldorfer gern auf den Weg in den Norden. Mit seinem neuen Best-of-Album feiert er 2019 sein

40. Bühnenjubiläum und versammelt auf diesem Party-Album die 25 größten Hits seiner erfolgreichen Karriere.

Natürlich dürfen Evergreens wie „Das singende Känguru“, „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Komm lass uns tanzen“ oder die „Feuerwehr-Gymnastik“ nicht fehlen. Die neue CD beginnt aber mit einem riesigen Dankeschön an seine kleinen Hörer und Fans: Seine Neukomposition „Kinder sind das beste Publikum“ singt er mit so viel Schwung und Gefühl, dass man sofort mitgerissen wird. „Meine Lieder werden inzwischen von mehreren Generationen gesungen, dass macht mich glücklich und stolz“, erklärt der 62-jährige. „Aus den Kindern von damals sind Eltern geworden, die meine Lieder am Leben erhalten.“

Die Best-of-CD umfasst tatsächlich alle 40 Jahre seines Schaffens, von den ersten Anfängen mit der „Maus auf Weltraumreise“ bis hin zu seinem aktuellen Partyhit „Mama Laudaaa“, der hier erstmals auf CD erhältlich ist. Danach folgen chronologisch all die anderen Ohrwürmer aus seiner Feder, wie „Flitze Flattermann“, „Jambo Mambo“, „Tschu Tschu Wah“, „Volle Kraft voraus“ oder „Tanzfieber“, um nur einige zu nennen.

Rosin weiß, wie man Kinder mitreißt

Was Kindern Spaß macht und wie man sie mitreißt, weiß Volker Rosin ganz genau. In den 1970ern war er einer der ersten männlichen Erzieher in Nordrhein-Westfalen und schon damals hat er mit „seinen“ Kindergartenkindern viel musiziert. Als er sich seine berufliche Perspektive ausmalte, Leiter einer Einrichtung zu werden - mit viel Bürokram und weg von den Kindern -, schnappte sich Rosin seine Gitarre und ging auf Test-Tournee durch die Kindergärten. Der Rest ist Geschichte.

Heute kann er auf mehr als 5000 Konzerte zurückblicken und darf sich über rund fünf Million verkaufte Tonträger und 600.000 Spiel- und Liederbücher freuen.

Volker Rosins Gute-Laune-Lieder sind aus den Minidiscos und Ferienclubs dieser Welt längst nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur dort: Seine Songs sind überall dort Nr. 1, wo Kinder gern singen und tanzen – ob im Kinderzimmer, im Kindergarten, in der Schule oder Tanzschule.

Best of Volker Rosin Sonnabend, 19. Oktober, 14 und 16.30 Uhr, Burg Seevetal, Hittfeld. Karten zu 9,50 Euro gibt es ab Freitag, 23. August, in der Geschäftsstelle des TuS Fleestedt, bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude, bei Spielwaren Toll in Meckelfeld und in der Burg Seevetal.