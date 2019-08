Großer Ärger um die neue Ausfahrt

Wilhelmsburg .. Ab Oktober soll es soweit sein: Die neue Wilhelmsburger Reichsstraße wird für den Verkehr frei gegeben. Sie verläuft etwa einen halben Kilometer östlich der jetzigen Trasse entlang der Bahnstrecke auf Grund, der einst der Bahn gehörte, den diese aber nicht mehr braucht.

Die Idee hinter der Verlegung ist es, den Raum, der bislang zwischen Bahn und alter Reichsstraße eingeschlossen war, teils brach lag und teils gewerblich genutzt wurde für neue Wohnquartiere und mehr Lebensqualität im Stadtteil zu gewinnen.

Keine direkte Anbindung

Genau die sehen Wilhelmsburger Kommunalpolitiker und Stadtteilaktivisten nun aber gefährdet: Die neue Anschlussstelle Wilhelmsburg Mitte hat keine direkte Anbindung ins Wilhelmsburger Straßensystem. Kritiker befürchten, dass Autofahrer sich die Wege durch die Wohnquartiere suchen werden.

Bedenkt man, dass die Pläne für die Verlegung erst 2011 verkündet wurden ist die Bauzeit kurz. Der ursprünglich von der Internationalen Bauausstellung (IBA) vorgelegte Zeitrahmen war allerdings noch sportlicher: Die IBA-Macher hatten bereits 2011 angekündigt, zur Eröffnung der Ausstellung im Jahr 2013 mit der neuen Reichsstraße fertig zu sein.

Erster Spatenstich 2013

In der Tat erfolgte erst der erste Spatenstich 2013. Da waren IBA und Internationale Gartenschau längst im Gange. Das unrealistische Zeitziel hatte allerdings den Vorteil, dass die Verlegung dadurch noch ein IBA-Projekt war und somit planrechtlich, ausschreibungsrechtlich und von der Förderung im Vorteil.

Viele große Projekte der IBA wurden indes an der Neuenfelder Straße verwirklicht, wo sinnvollerweise eine Anschlussstelle der neuen Trasse hätte geplant werden müssen. Nun war dort kein Platz mehr für Auf- und Abfahrten.

Die neue Anschlussstelle „Wilhelmsburg-Mitte“ wurde einen halben Kilometer weiter nördlich geplant. Doch dort ist es eng: „Da hier keine ausgedehnten Auf- und Abfahrten möglich sind, wird die Anschlussstelle mit sogenannten „Holländischen Rampen“ versehen: Sie verlaufen nicht in großen Bögen, sondern nahezu parallel zu der Bundesstraße“, schreibt Susanne Meinecke, Sprecherin der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI).

Abkürzung in den Hafen

Rechtwinklig an diese Rampen schließt die Rotenhäuser Straße an. Sie verband einmal das Reiherstiegviertel mit dem Gewerbegebiet zwischen alter Reichsstraße und Bahn. Weil viele Lkw-Fahrer sie als Abkürzung in den Hafen nutzten, sperrte man die Rotenhäuser Straße allerdings für den Lastverkehr. Immer wieder jedoch krachten Lkw gegen die Fahrbahnverengungen.

Die Polizei ordnete an, die Straße voll zu sperren. Im Zuge der Planungen für die Anschlussstelle Wilhelmsburg Mitte wurde allerdings diskutiert, sie für Pkw bis 2 Meter Breite wieder zu öffnen. „Das bei der Planvorstellung im Regionalausschuss Ende 2018 starke Bedenken hervorgerufen“, sagt die Bezirksabgeordnete Kesbana Klein (SPD).

„Man fürchtete rücksichtslosen Durchgangsverkehr.“ Ebenfalls befürchtet wird eine Zunahme des Verkehrs auf der Thielenstraßenbrücke und damit ins verkehrsberuhigte Wilhelmsburger Bahnhofsviertel. „Beide Quartiere am östlichen Ende der Brücke sollen demnächst mit Fördermitteln lebenswerter gemacht werden.

„Wir brauchen ein Gesamtverkehrskonzept“

„Mehr Verkehr wäre fatal und würde schon an der bestehenden Verkehrsberuhigung scheitern“, sagt Klein. „Wir brauchen ein Gesamtverkehrskonzept, an dem alle Akteure mitwirken!“ Geht es nach den Plänen der Verkehrsbehörde, fahren die Autos zwar an der Ausfahrt Wilhelmsburg Mitte ab, dann aber noch einmal einen halben Kilometer weiter auf der Dratelnstraße in Richtung Neuenfelder Straße und von dort weiter, wie von der alten Abfahrt.

Derzeit wird die Dratelnstraße dafür umgebaut. Auch hier gab es lange Uneinigkeit darüber, wie.

Die Polizei wünschte einen mehrspurigen Ausbau, damit der Verkehr besser fließt. Kommunalpolitik und IBA waren gegen solch eine Strecke parallel zur Bundesstraße – zumal die neuen Baugebiete an der Dratelnstraße liegen werden.

Der Kompromiss lautet: Eine Spur in jede Richtung mit großzügigen Abbiegespuren, über die man zur Not auch Hindernisse umfahren kann. Ein Ausweichen über das Bahnhofsviertel wird nicht befürchtet: „Aus unseren Berechnungen geht hervor, dass die Thielenstraße und –brücke, künftig weiterhin überwiegend von Ortsansässigen genutzt werden wird“, sagt Hamburgs Baustellenkoordinator Christian Merl.