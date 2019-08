Peter Orloff tritt mit Schwarzmeer-Kosaken auf

Hanstedt.. Auf Einladung der St.-Jakobi-Stiftung Hanstedt kommt Peter Orloff mit seinem Schwarzmeer-Kosaken-Chor am Sonntag, 18. August in die Hanstedter St. Jakobi-Kirche. Peter Orlof f kennt Hanstedt und die Nordheide sehr gut. Von 1971 bis 1976 war er unter Vertrag bei der Hamburger Firma Teldec und seine Schallplatten erschienen auf dem DECCA-Label.

Da traf es sich gut, dass Freunde seiner Eltern der Familie Orloff ihr Haus in Salzhausen zum Kauf anboten. Schon seit Kindertagen – nachdem er im Kino „Grün ist die Heide“ gesehen hatte – hatte er ein Faible für die Lüneburger Heide. Zumal ganz in der Nähe sein Box-Idol Max Schmeling mit seiner Frau Anny Ondra lebte. In den 80er-Jahren verkaufte er das Haus wieder, weil er beruflich viel unterwegs war.

Nach glanzvoller Karriere in einer anderen musikalischen Welt führt der einem berühmten russischen Adelsgeschlecht entstammende Peter Orloff seit nunmehr 20 Jahren den Schwarzmeer-Kosaken-Chor als eines der erfolgreichsten Vokal-Ensembles unserer Zeit auf Tourneen durch Kirchen und Konzertsäle Europas. In den 50er-Jahren begründete der heutige musikalische Gesamtleiter des Schwarzmeer-Kosaken-Chores als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt seine Karriere.

Aus dem kleinen Jungen mit der aufsehenerregenden Stimme wurde die Schlagerlegende Peter Orloff mit geschätzt über 50 Millionen verkauften Tonträgern, 19 Charterfolgen und zahlreichen Goldenen Schallplatten als Sänger, Komponist, Textdichter und Produzent von Millionenerfolgen unter anderem für Peter Maffay, Bernd Clüver und natürlich auch sich selbst.

Zum Ensemble gehören auch grandiose russische Instrumentalvirtuosen, die vormals die Konzertbesucher von Peter Orloffs Freund und Weggefährten im Schwarzmeer-Kosaken-Chor, Ivan Rebroff, faszinierten.

Sonntag, 18. August, 15 Uhr, St.-Jakobi-Kirche Hanstedt, Karten im Vorverkauf bei der Tourist Information Hanstedt, Am Steinberg 2, und im Kirchenbüro, Harburger Str. 2-4, sowie bei den bekannten Online-Ticketportalen.