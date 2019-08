Händels Werke in alten Heidekirchen

Undeloh/Harburg.. Der Barockkomponist Georg Friedrich Händel hat nicht nur Werke geschrieben, deren Beliebtheit bis heute ungebrochen ist – prominenteste Beispiele sind die Wassermusik oder das Hallelujah aus „Der Messias“ –, sondern er hat auch eine spannende Lebensgeschichte. Die Reihe Musik in alten Heidekirchen lädt deswegen zu gleich zwei Veranstaltungen.

Unter dem Titel „Freunde/Konkurrenten – Musik und Anekdoten von und über Händel und Zeitgenossen“ werden Werke von Telemann, Hasse, Ariosti und Mattheson präsentiert. Im Konzert nehmen der Barockbratschist und -geiger Rafael Roth und sein Cembalist Reinhard Siegert das Publikum mit auf eine Reise durch das Leben des Georg Friedrich Händel, Protagonisten sind aber all die anderen Menschen. So bekannt Händels Werke sind und so hoch sein Name international geschätzt wird, so wenig wissen die meisten von seinen unmittelbaren Weggefährten oder deren Kompositionen.

Wer waren seine Lehrer, von wem wurde er inspiriert? Mit wem hatte er Streit, wer waren seine Mitarbeiter? Mit Musik, Anekdoten und Erläuterungen gibt dieses von den Künstlern moderierte Konzert Einblick in das Leben eines erfolgreichen Musikers im 18. Jahrhundert und in das musikalische Œvre vieler seiner Kollegen.

Am selben Tag geht es zu Mittag in die Wirtschaft: „Mr. Händel im Pub“ bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Barock und Folk. Englische Folksongs und Werke von Händel, Purcell und Dowland werden vom Ensemble „I Zeffirelli“ vorgestellt. Das Konzert empfängt die Zuschauer in der Atmosphäre eines Londoner Pubs. Schon im 18. Jahrhundert waren Musiker Diener vieler Herren: Tagsüber konzertierte man am Hof, nachts verdiente man sein Bier in der Kneipe um die Ecke.

Das junge Ensemble I Zeffirelli stellt in bester Londoner Tradition Barock- und Folk-Musik nebeneinander. Das Ensemble steht für mitreißende und jugendlich-frische Interpretationen, die Musik aus dem Geist ihrer Zeit wieder lebendig werden lässt. Auf Nachbauten barocker Instrumente überzeugen die sechs jungen Musiker in lockerer Atmosphäre und mit Nähe zum Publikum. Mitglieder sind Luise Catenhusen, Blockflöten, María Carrasco Gil, Barockvioline, Jakob Kuchenbuch, Barockvioloncello, Tobias Tietze, Laute und Barockgitarre, Tilmann Albrecht, Cembalo und Perkussion, sowie Jeroen Finke, Perkussion und Bariton.

„Mr. Händel im Pub“ wird außerdem am Mittwoch, 21. August, 20 Uhr, im Kulturcafé Komm du in Harburg, Buxtehuder Str. 13, aufgeführt, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.