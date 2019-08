Ab Montag pendelt die Stade-Hamburg-Fähre

Stade. Zwölf Jahre ist es her, dass der „Elbe-City-Jet“ zwischen Stade und Hamburg den Betrieb einstellte. Die Pendler, die für die Grundauslastung der Schnellfähre gesorgt hatten, waren begeistert auf die neue S-Bahn umgestiegen, die 300 Passagiere fassende Fähre war auf dieser Strecke nicht mehr rentabel zu fahren. Während die Pendler durch die S-Bahn Ersatz hatten, fiel für Touristen nun ein beliebter Törn weg. Das soll ab Montag wieder anderes werden: Die „Elblinien“ nehmen ihren fahrplanmäßigen Betrieb auf.

Mit dem Hybridkatamaran Liinsand geht es dreimal am Tag von Stadersand über Wedel zum Fischmarkt und wieder zurück. Seit zwei Wochen und noch bis Sonntag absolviert die „Liinsand“ Testfahrten auf der Strecke. Abends sogar unter Voll-Last: Die drei Dämmertörns am Freitag, Sonnabend und Sonntag, mit denen die Stade Tourismus GmbH die Attraktivität des Angebots erkunden wollte, waren innerhalb weniger Tage ausgebucht.

Bei den normalen Testfahrten sind keine oder nur wenige Passagiere an Bord. Die, die da sind haben von der geplanten Linie gehört, von sich aus bei der Reederei in Husum angerufen und wurden nicht abgewiesen. Beworben wurden die Testfahrten bewusst nicht. Immerhin geht es auch darum, herauszufinden, wie man fahren muss, um den Fahrplan zu halten. Weil man beim Ausprobieren auch mal Fehler machen dürfen muss und dann vielleicht nicht pünktlich fährt, testet man lieber ohne große Ankündigung, damit man niemanden verärgert.

Testfahrt verlief ganz nach Plan

Bei der Testfahrt am Donnerstagvormittag läuft alles nach Plan. Um 10.30 Uhr erreicht die Liinsand von Stade kommend den Anleger am Fischmarkt. Ein Dieseltuckern ist nicht zu hören: Im Hamburger Hafen und beim Anlegen in Wedel und Stade fährt der Katamaran elektrisch. Lediglich ein leichtes Pfeifen erreicht das Ohr und das Rauschen des Wassers an den beiden Rümpfen erreicht das Ohr. Moritz Hoppe macht fest und bringt die Gangway aus. Am Anleger ist er Decksmann und Fährschaffner, ansonsten Maschinist der Liinsand. Auf der Brücke sitzt Schipper Stefan Habeck. Vier Passagiere kommen an Bord. Einer sogar mit Fahrrad.- Bis zu 15 Drahtesel finden auf der Fähre Platz. Eigentlich im Bugbereich, das eine heute wird kurzerhand auf dem Achterdeck angelascht.

Das Schiff legt ab. Fischmarkt, Kreuzfahrtterminal Övelgönne und Blankenese ziehen steuerbords vorbei. Containerterminals, Airbus und Obstmarschen an Backbord. „Ich mag das“, sagt Schipper Habeck. „Die letzten Jahre haben wir diese Fähre im Wattenmeer gefahren. Da sieht man nicht so viel, wie hier. Auch nicht so viele andere Schiffe.“

Wattentaxi wurde wieder eingestellt

Im Wattenmeer sollte die Liinsand eine Art schwimmendes Anrufsammeltaxi zwischen Festland, nordfriesischen Inseln und Halligen werden. Vielleicht war das eine schlechte Idee, vielleicht auch einfach zu früh, denn an Land ist „Ride Pooling“ gerade groß im Kommen. Jedenfalls wurde das Wattentaxi eingestellt und ein neues Fahrrevier gesucht.

Vielleicht wollte die Reederei das Schiff auch näher an Hamburg haben, um es vorführen zu können. Einer der Reederei-Gesellschafter ist Dirk Lehmann, Geschäftsführer des Harburger Unternehmens Becker Marine Systems. Von Becker stammen die Akkus für den Hybridantrieb.

Was auch immer der Grund ist: In Stade freut man sich darüber jetzt wieder Fährfahrten anbieten zu können. Am Anleger Stadersand wurde ein neues Wartehäuschen errichtet, dessen Farbe bis Montag auch trocken sein soll, Außerdem wird es eine Buslinie von der Stader Innenstadt zum Anleger geben. „Das Team der Stade Marketing und Tourismus GmbH ist hocherfreut darüber, dass die von Stade aus initiierten Gespräche über die Wiederaufnahme einer Fährverbindung zwischen Stadersand und der Hansestadt Hamburg von Erfolg gekrönt sind.“, sagt Stade-Tourismus-Pressesprecher Frank Tinnemeyer. „So können wir den Gästen der Region eine maritime Alternative zum S-Bahn-Betrieb eröffnen.“

Bei Övelgönne beginnt die Liinsand, zu stampfen. „Der Wind drückt gegen den Strom, das macht Wellen“, erklärt Schipper Habeck, „aber auf dem Fluss geht es noch gut. Im Watt konnte ich ab Stärke 6 nicht mehr fahren.“

Ab Wedel wird das Wasser wieder ruhiger. Habeck „legt den Hebel auf den Tisch“, lässt die Diesel alles geben. Die sind übrigens, anders als bei vielen anderen Schiffen, mit modernsten Abgasfiltern ausgerüstet. Um den Stickoxidausstoß gering zu halten, wird Harnstoff ins System gespritzt, ähnlich wie bei Euro-6-Diesel-Autos.

Schon von Wedel aus sieht man das ehemalige Stader Kraftwerk. Direkt dahinter liegt der Anleger Stadersand mit Parkplatz, Bushaltestelle und Ausflugslokal. Auf dem Ponton sind die Maler noch bei den letzten Pinselstrichen am Wartehäuschen. Moritz Hoppe macht fest. Es ist 12.15 Uhr. Fahrzeit: Genau eineinhalb Stunden. Der Test ist – jedenfalls für diesen Törn – bestanden.

Cobra heißt: Compact Battery Rack

„Der Hybridantrieb“ der Liinsand sind übrigens zwei Hybridantriebe, in jedem Rumpf des Katamarans einer. Die Dieselmotoren treiben das Schiff zwischen den Häfen an und laden die „COBRA“-Akkus, mit denen es im Hafen fährt.

Die Abkürzung COBRA steht für „Compact Battery Rack“ und die kompakte Größe ist eine der Eigenschaften, mit denen Becker Marine Systems das System im maritimen Kundenkreis bewirbt. Becker produziert COBRA in seinen neuen Produktionshallen in Winsen. Ursprünglich auf Ruderanlagen spezialisiert, bietet die Firma nun auch Lösungen für die maritime Energiewende an.

Informationen und Tickets für die Fähre gibt es in der Stader Tourist-Information am Hafen, Hansestraße 16, telefonisch unter 04141/77 69 80 oder online auf www.stade-tourismus.de.