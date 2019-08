Sprötze.. Das Volks- und Schützenfest Sprötze zählt, was die Besucherzahlen angeht, zweifellos zu den größten der Region. Kein Wunder, denn auch abseits der Tradition und der Schießwettbewerbe hat der Schützenverein Sprötze-Kakenstorf zahlreiche Attraktionen auf dem Festplatz zu bieten.

Auch in diesem Jahr ist es dem Vorstand wieder gelungen, neue, attraktive Fahrgeschäfte zu verpflichten, die sonst kein Fest in der Region anzieht. Das Programm vom 9. bis 12. August beweist, dass das Sprötzer Volks- und Schützenfest für jede Altersgruppe, Familien, Traditionsliebhaber und Partygänger etwas bereit hält. Mehr als 20 Attraktionen stehen auf dem Festplatz an der Königsstraße, darunter die drei Großfahrgeschäfte Break Dancer, Scheibenwischer und der klassische Autoscooter.

Vor dem Festzelt lädt der Palmengarten ein, insbesondere zur After-Work-Party am Freitag: Zu jedem Meter Bier gibt es einen Fahrchip nach Wahl.

Ein Höhepunkt in Sprötze ist traditionell die große Zeltfete, diesmal mit DJ Oliva Conte, bekannt aus dem Hamburger Club „Die Rutsche“ auf der Reeperbahn. Zuvor laden die Schausteller zur Happy Hour. Der Sonntag beginnt mit einem Zeltgottesdienst, danach können alle hungrigen Gäste am Rodizio-Frühschoppen teilnehmen (Karten zu 17.50 Euro nur im Vorverkauf in der Volksbank Sprötze). Am Nachmittag wird ein großes Kinderfest gefeiert, mit Spielen auf dem Platz und im Zelt.

Nach der Königsproklamation am Montagabend laden die Schützen zum Festball ins Zelt, das Schützenfest endet dann mit dem Premium-Höhenfeuerwerk.

Das öffentliche Programm in Kürze:

Freitag, 9. August: 18 Uhr Festplatzeröffnung und After-Work-Party im Palmengarten, 23 Uhr Großer Zapfenstreich auf dem Sportplatz

Sonnabend, 10. August: 21 Uhr Mega-Zeltfete

Sonntag, 11. August: 10 Uhr Gottesdienst im Zelt, 11.30 Uhr Rodizio-Frühschoppen, 14 Uhr Kinderfest, 15 Uhr Kaffee und Kuchen im Zelt, Montag, 12. August: 19.30 Uhr Königsproklamation, 20 Uhr Tanz im Festzelt, 22.40 Uhr Feuerwerk