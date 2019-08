Ein Teil der drittgrößten Hochschule der Hansestadt zieht in den Harburger Binnenhafen. Neues Zentrum für Informationstechnologien.

Die Technische Universität Hamburg in Harburg soll wachsen.

Bildung Wie die Technische Uni Hamburg weiter wachsen will

Hamburg. Es war schon länger geplant, nun hat es der rot-grüne Senat beschlossen: Ein Teil der Technischen Universität Hamburg in Harburg (TUHH) soll von Oktober an in das neue Technologiezentrum Hamburg Innovation Port (HIP) im Harburger Binnenhafen umziehen. Der Mietvertrag für 4000 der 6000 Quadratmeter Nutzungsfläche gilt zunächst für 20 Jahre, wie die Wissenschaftsbehörde mitteilte.