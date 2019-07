Von der „Sippenhaft“ zum „Verräterkind“

Lüneburg.. Frauen und Kinder im Umfeld des Widerstands gegen den Nationalsozialismus ist morgen Thema eines Vortrags von Dr. Frauke Geyken im Museum Lüneburg. Als das Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 scheiterte, wurden nicht nur Stauffenberg und drei weitere Männer noch in derselben Nacht im Bendlerblock in Berlin erschossen, es wurden in den kommenden Monaten zwischen 600 und 700 Personen verhaftet, es wurden mehr als 110 Todesurteile ausgesprochen. Die Witwen blieben meist mittellos zurück, weil in den Verfahren das Vermögen der Verschwörer eingezogen wurde. Die Frauen erhielten nur noch die Rechnung für die Hinrichtung. Die Asche der Männer, von denen viele morgens verurteilt und nachmittags hingerichtet wurden, verstreute man auf den Rieselfeldern.

Kinder mussten die Namen ihrer Väter ablegen Nicht nur hatten diese Frauen ihre Männer verloren, sondern auch die Kinder ihre Väter. Sie kamen in ein NS-Kinderheim bei Bad Sachsa, wo man sie zwang, ihre Namen abzulegen: Sie sollten später in lupenreinen NS-Familien zu „guten Nazis" erzogen werden. Das Kriegsende bewahrte sie davor, doch damit war ihre Leidenszeit nicht vorbei. Da viele Zeitgenossen noch bis in die 70er-Jahre die Widerstandskämpfer als Landesverräter missachteten, waren sie in der öffentlichen Wahrnehmung „Verräterkinder". Der Kampf ihrer Väter hat in ihrem Leben viele Spuren hinterlassen. Dr. Frauke Geyken ist langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen und seit 2008 als freie Historikerin und Publizistin tätig. Sie veröffentlichte unter anderem „Freya von Moltke. Ein Jahrhundertleben" und „Wir standen nicht abseits. Frauen im Widerstand gegen Hitler", eine Studie über sieben Frauen aus dem Umfeld mehrerer Widerstandsgruppen. Nach 1945 sind Wiedergutmachung oder der schwierige Umgang mit dem Widerstand interessant, die in diesem Zusammenhang bisher selten dargestellt wurden. Mittwoch, 31. Juli, 18 Uhr, Museum Lüneburg, Marcus-Heinemann-Saal (Eingang Wandrahmstraße 10), Eintritt 6 Euro, Jugendliche frei.