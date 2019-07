Ein Hauch von Hollywood im Harburger Wohngebiet

In Wilstorf wurden Szenen für den NDR-Dreiteiler "Das Geheimnis des Totenwaldes" gedreht, in dem die Göhrde-Morde aufbereitet werden.

Wilstorf.. Die Heinrich-Heine-Straße ist eine typische Eigenheimstraßen aus der Zeit zwischen den Kriegen: Kleine Doppelhäuser an der Straße, große Gärten nach hinten. So typisch sie scheint, umso seltener werden solche Straßen: Viele Häuser werden ausgebaut, Grundstücke nachverdichtet. Für Filmcrews sind derartige Straßen wie in Wilstorf als Kulisse mit halbwegs historischer Bebauung deshalb von großem Wert. So war die Heinrich-Heine-Straße am Montag fest in der Hand einer Filmcrew. Alle Autos mussten umgeparkt werden und wurden für den Film durch Modelle aus den 80er-Jahren ersetzt.