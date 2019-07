Integrationsrat sucht neue Mentoren für Schüler

Harburg.. Für sein Mentoring-Projekt „S-Plus“ sucht der Harburger Integrationsrat neue studentische Mentoren. Sie sollen Schülern zeigen, wie man Lernschwierigkeiten überwindet, die aufgrund ihrer Herkunft entstanden sind. Die Mentoren geben dabei das beste Beispiel, weil sie oft mit der selben Ausgangslage konfrontiert waren wie ihre Schützlinge. Inzwischen studieren die Mentoren aber erfolgreich.

Der Kopf der Schüler soll frei werden für das Lernen

„Oft sind es kulturelle und sprachliche Barrieren, die überwunden werden müssen, nicht nur in der Schule, sondern im gesamten Leben. Wenn man dabei helfen kann, ist der Kopf schon wieder freier für das Lernen“, sagt Meltem Karabiyik. Die 22-jährige Studentin der Verfahrenstechnik ist studentische Koordinatorin des Projektes.

Beim „Matching“ von Mentor und Betreuten wird deshalb auch darauf geachtet, dass beide möglichst den selben kulturellen Hintergrund und das selbe Geschlecht haben. Das verändert häufig die Herangehensweise an Probleme und die Akzeptanz von Ratschlägen. Die betreuten Schüler, es sind etwa 20, kamen bislang alle von der Goethe-Stadtteilschule Harburg (GSH).

Projekt wird auf die Stadtteilschule Ehestorfer Weg ausgeweitet

„Vom jetzt beginnenden Schuljahr an werden wir das Projekt aber auch auf die Stadtteilschule Ehestorfer Weg ausweiten“, sagt Theodoros Bozoudis vom Harburger Integrationsrat. „Denn die Erfolge, die wir in den ersten Jahren an der GSH erzielt haben, haben sich herumgesprochen.“

Nicht nur wegen dieser Erweiterung werden neue Mentoren gesucht. Derzeit sind 14 Studenten im Team, von denen einige zwei Schüler betreuen. „Wir haben einen Zeitaufwand von etwa eineinhalb Stunden wöchentlich pro Person“, sagt Meltem Karabiyik. „Das kann man aber nicht auf die Minute genau zählen, denn das Mentoring geht über reine Nachhilfe hinaus. Man hat ein offenes Ohr auch für persönliche Probleme.“

Mentoren sollen an der TUHH oder an der Hafen-City-Universität studieren

Wegen der räumlichen Nähe sollten Mentoren Studenten der TUHH oder des Harburger Standorts der Hafen-City-Universität sein. Denkbar sind aber auch Studenten andere Hochschulen, die in Harburg leben. Für die Tätigkeit gibt es weder Geld, noch Credits. Dafür jedoch Erfolgserlebnisse und Anerkennung. „Manchmal bin ich für meine Mentee wie eine große Schwester“, sagt Mentorin Meltem Karabiyik.