Hamburg. Auktion mit 630 Raritäten. Jeden Sonntag werden neue Artikel eingestellt. Wie hoch Einstiegsgebote sind und wem der Erlös zugutekommt.

Ein ausgebauter Sitz aus einem Airbus A380, ein Regal aus Wänden eines Flugzeugs oder ein historisches Terminal-Schild aus dem Flughafen Hamburg: Bei der Auktion „Merchandise4Good“, die in dieser Woche begonnen hat, versteigert LufthansaTechnik auf Ebay noch bis zum 12. Mai insgesamt 630 außergewöhnliche Raritäten aus der Welt der Luftfahrt – für den guten Zweck.

Jeden Sonntag – also das nächste Mal am 21. April – werden auf der Plattform neue Artikel eingestellt, auf die alle, die auf Airline-Accessoires fliegen und gern reisen, bieten dürfen. „Diese Aktion ist bei Fans der Luftfahrt sehr beliebt“, sagen die Macher vom Lufthansa Young Network Hamburg, die die Auktion bereits zum dritten Mal gemeinsam mit der Nordstern Community organisiert haben. 1999 von Lufthansa-Mitarbeitern gegründet, setzt sich dieser gemeinnützige Verein dafür ein, Kindern weltweit den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Flughafen Hamburg: Erlös aus Lufthansa-Auktion kommt auch Hamburger Kindern zugute

So geht der Erlös aus der Auktion in diesem Jahr auch an „Inklusion rockt“ von Kids Hamburg e. V., ein Musikprojekt für Kinder mit Downsyndrom, sowie an die internationale Initiative Tide Ocean, die unter anderem in Mexiko Plastik aus dem Meer sammelt und aus diesen Kunststoffabfällen ein Granulat produziert, aus dem Neues entsteht. Doch was können Flughafen-Fans nun für zu Hause erwerben? Das Abendblatt stellt einige der besonderen Exponate vor.

Sich im Wohnzimmer zu fühlen wie über den Wolken, das ist in einem der ausgebauten Flugzeugsitze, unter anderem aus einem A380, möglich, die jetzt ersteigert werden können. Je nach Art des Sitzes (Economy, Business oder First Class) liegt das Startgebot für einen solchen Sessel zwischen 90 und 250 Euro.

Lufthansa-Schriftzug: Buchstaben auf Ebay zu ersteigern

Mancher mag sich womöglich noch an den prägnanten Lufthansa-Schriftzug in Leuchtbuchstaben erinnern, der über mehrere Jahrzehnte neben dem Haupteingang zur Basis von Lufthansa Technik erstrahlte. Im Landeanflug signalisierten die leuchtenden Buchstaben vielen Rückkehrern: Der Heimat(flug)hafen naht. Von Lufthansa-Technik-Studenten und -Studentinnen frisch aufbereitet, werden die Buchstaben nun einzeln versteigert. Startpreis: ab 90 Euro.

Leuchtete über Jahrzehnte neben dem Haupteingang zur Basis von Lufthansa Technik: der Lufthansa-Schriftzug. Nun sind die Buchstaben einzeln zu ersteigern. © Lufthansa-Technik/Stefan Rehse | Lufthansa-Technik/Stefan Rehse

Oder doch lieber ein Wohnzimmerregal aus der originalen Flugzeug-Wandverkleidung? Das ist ein Hingucker inklusive der typischen Fenster, den ebenfalls dual Studierende von Lufthansa Technik entwickelt haben. Es ist das, was neudeutsch so schön „Upcycling“ heißt. Ab 50 Euro darf man auf ein Regal mitbieten.

Eurowings-Flugzeug: illustrierte Wand im „Karibik-Stil“ für eigenes Wohnzimmer

Aus einem Airbus A330-200, der einst für Eurowings auf der Langstrecke nach Kuba unterwegs war, stammt eine besonders kunstvoll illustrierte Flugzeugwand im „Karibik-Stil“. Die rund 120 mal 80 Zentimeter großen Teile der verzierten Wand könnten jetzt zum besonderen Kunstwerk im eigenen Zuhause werden. Startpreis: ab 25 Euro.

Karibik-Flair für die eigenen vier Wände: Eine so kunstvoll gestaltete Eurowings-Maschine war einst auf der Langstrecke nach Kuba eingesetzt. Jetzt gibt es Teile der Wand als Bilder. © Lufthansa-Technik/Stefan Rehse | Lufthansa-Technik/Stefan Rehse

Manche Fluggäste wollen auch über den Wolken körperlich auf der Höhe bleiben, weshalb sich Lufthansa Technik seit 2011 um diesen außergewöhnlichen Fitness-Wunsch von Promi-Reisenden gekümmert hat – mit besonderen Trainingsgeräten für Privatjets.

So übernahm Lufthansa Technik handelsübliche Ergometer, das Recline Excite 700iSP von Technogym, und passte sie für den Einsatz in Flugzeugen an. Die Standardkomponenten wurden entsprechend der strengeren Brandschutzvorschriften für Flugzeuge modifiziert, unter anderem die Kunststoffsitzstruktur durch eine Konstruktion mit Wabenplatten aus Aluminium ersetzt. Das Einsteigergebot liegt hier bei 150 Euro.

Flughafen Hamburg: Lufthansa-Schilder gibt es bei Versteigerung ab zehn Euro

Lufthansa-Schilder wie dieses sind ab einem Startgebot von zehn Euro zu ersteigern. © Lufthansa-Technik/Stefan Rehse | Lufthansa-Technik/Stefan Rehse

Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben mag, sich aber dennoch ein bisschen Flughafen-Gefühl nach Hause holen möchte, ehe es in die Sommerferien geht, der kann ab zehn Euro auf Airline-Schilder mitbieten.