Hamburg. Das Shoppingcenter in Barmbek-Süd verzeichnet für das Vorjahr eine positive Bilanz. Welche Aktionen jetzt geplant sind.

Sie liegt mitten im Herzen von Barmbek-Süd und sichert sich dank ihrer 600 Meter Länge den Titel „Hamburgs längstes Shoppingcenter“: die Hamburger Meile, direkt an der Hamburger Straße. Rund 18.000 Menschen strömen hier täglich durch die langen Flure, um zu bummeln, zu shoppen und zu essen.

Besonders die Filiale von TK Maxx und Ketten wie H&M, C&A und New Yorker seien dabei echte Besuchermagneten, wie Centermanager Christoph Feige erzählt. Seit vergangenem Juni leitet der 49-Jährige das Einkaufszentrum, das wie das Billstedt-Center im Hamburger Osten zur ECE-Gruppe gehört.

Hamburger Meile: Manager zieht positive Bilanz für das Einkaufszentrum

Die erste Bilanz, die der Hamburger in seiner Amtszeit ziehen kann, fällt positiv aus: „Sowohl der Umsatz als auch die Besucherfrequenz für das Jahr 2023 waren höher als im Vorjahr“, sagt Feige. In den kommenden Monaten habe man mit der Meile trotzdem „sehr viel vor“, angefangen mit einem neuen digitalen Meilen-Newsletter.

„Besonders ist hier, dass es Interessenschwerpunkte geben wird, die individuell einstellbar sind“, so Feige. Im Zuge der Digitalisierungsstrategie seien außerdem digitale Info-Stelen im gesamten Center geplant, auf denen es Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen geben soll.

Fielmann und Only wollen sich in Hamburger Meile vergrößern

Neue Mieter will der Centermanager auf Anfrage noch nicht verraten. Nur so viel lässt Christoph Feige durchblicken: „Im Hintergrund laufen Erfolg versprechende Verhandlungen.“ Nicht geheim ist allerdings, dass die Optiker-Kette Fielmann und der Modehändler Only ihre bestehenden Flächen verlassen und sich stattdessen auf neuen vergrößern werden.

„Viele der großen Mieter haben außerdem ihre Mietverträge vorzeitig verlängert“, sagt Feige und deutet das als „festes Bekenntnis zum Standort Hamburger Meile“. Hinweisen will der Centermanager zudem schon jetzt auf eine besondere Aktion zu Ostern: „Im Rahmen unserer Osterrallye werden Besucher und Besucherinnen im ganzen Center auf Hasensuche gehen können. Als Gewinne wird es Center-Gutscheine geben“, kündigt der 49-Jährige an.

Hamburger Meile: Modegeschäft hat Einkaufszentrum verlassen

Und apropos Gutscheine: Zukünftig sollen diese nicht mehr nur online oder an den Informationsschaltern erhältlich sein, sondern ganz unkompliziert über einen Gutscheinautomaten.

Verabschieden musste sich die Hamburger Meile zum Jahresanfang übrigens lediglich von einem Geschäft: Laut Christoph Feige hat das Modegeschäft „Haus von Beisel“ das Einkaufszentrum verlassen.