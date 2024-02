Hamburg. Sie ist kaum zu übersehen – und so mancher Passant auf der Uhlenhorst stößt sich an ihr. Was hinter der Sitzbank-Posse steckt.

Es ist nur eine schlichte Sitzbank im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst, und doch scheiden sich daran die Geister. „Eigentlich unfassbar, so etwas zu planen und mitten in den Weg zu bauen“, sagt ein Passant. Und ein anderer Kritiker schreibt auf Instagram: „Auf einmal steht da eine Bank – mitten im Weg, mit Blick auf das Fahrradhäuschen.“ Das kann doch fast nur ein Schildbürgerstreich sein. Oder?