Hamburg. Hohe Baupreise und Zinsen bremsen das Prestigeobjekt in Wasserlage aus. Doch es gibt eine Alternative, die ebenso spannend ist.

Vor ziemlich genau drei Jahren sorgte die Nachricht, dass das Bezirksamt Hamburg-Nord nach 70 Jahren vom Stammhaus an der Kümmellstraße in einen Neubau am Wiesendamm ziehen wird, für Wirbel. Nun folgte auf einer Mitarbeiterversammlung, für die am Mittwochvormittag kurzfristig das gesamte Bezirksamt geschlossen wurde, ein neuer Paukenschlag: Es wird keinen Neubau geben. Stattdessen wird ein Umzug nach Winterhude geprüft: in das berühmte Arne Jacobsen Haus in der City Nord.