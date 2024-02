Hamburg. Mou Osman will zur Wasserschutzpolizei in Hamburg, das macht er in Videos klar. Jetzt haben die Beamten von der Elbe geantwortet.

Wer als Bewerber auffallen möchte, muss ungewöhnliche Wege gehen. So wie Mou Osman. Vor einer Woche wusste er noch nicht, was ein Franzbrötchen ist. Nicht die beste Voraussetzung für einen Job bei der Polizei Hamburg. Trotzdem hat sich der Influencer bei den Beamten um eine Stelle beworben – auf der Social-Media-Plattform TikTok.

Dort hatte die Polizei ein Video veröffentlicht, das die Hamburger Spezialität zum Thema hatte. „Wir sind Hamburger Polizisten, natürlich essen wir den ganzen Tag nur Franzbrötchen“, sagt einer der Beamten in die Kamera. Osman beichtete in seiner Videoantwort, er habe keine Ahnung, „was das ist“.

@deinmou Moin Hamburg.. Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)

Polizei Hamburg: Influencer Mou Osman bewirbt sich über TikTok

Jetzt sieht es so aus, als könnte Osman Nachhilfe in Sachen Kulinarik bekommen – und zwar von der Hamburger Polizei. Der Influencer hatte tagelang auf TikTok gepostet, zahlreiche Videos der Polizei Hamburg kommentiert. Doch außer dem einen oder anderen Kommentar blieben die Beamten nordisch „kühl und wortkarg“.

@deinmou Was bedeutet das?.. Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)

Und das, obwohl Osman in Polizeikreisen kein Unbekannter ist. Er lieferte sich mit der Berliner Polizei bereits einen regelrechten Schlagabtausch in sozialen Netzwerken, wurde schließlich in die Hauptstadt eingeladen und absolvierte bei der dortigen Polizei drei wichtige Punkte des Einstellungsverfahrens.

TikTok-Bewerbung bei der Polizei: In Berlin fiel Mou Osman durch

Mou Osman bestand nicht nur den zweistündigen PC-Test, sondern absolvierte auch einen Hindernisparcours und letztlich auch ein – zugegebenermaßen gestelltes – Bewerbungsgespräch mit den Berliner Polizisten. Doch zum Schutzmann hat es für den Influencer nicht gereicht, deshalb versucht er es nun bei der Hamburger Polizei.

@deinmou Anbei meine Bewerbung, moin ahoi ️ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)

„Ich hab nur zwei Ziele im Leben. Erstens: Paddeln mit meinen Kollegen aufm Polizeischiff. Und Franzbrötchen“, sagt Osman in einem Clip und drehte wenige Tage später ein „offizielles“ Bewerbungsvideo. „Ich bin bereit, mit euch durch Hamburg zu segeln und für Recht und Ordnung zu sorgen“, sagt Osman darin.

Influencer musste lange auf eine Antwort der Hamburger Polizei warten

Vier Tage ist die „offizielle“ Bewerbung von Mou Osman bei der Hamburger Polizei her. Die Antwort ließ allerdings auf sich warten. So lange, dass nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer die Polizei um eine Reaktion baten. Auch Osmans Freundin, die Influencerin Jasmin, meldete sich zu Wort. „Ich melde mich, weil es Mou sehr schlecht geht, weil ihr ihm nicht antwortet“, sagt Jasmin.

TikTok-Bewerbung: Polizei Hamburg lädt Influencer in die Hansestadt ein

Das zeigt offenbar Wirkung. Jetzt gibt es eine Antwort der Polizei Hamburg. „Du willst zu uns? Dann komm zu uns! Schmeiß dich in deine Badehose, und dann schauen wir hier mal, ob du das Zeug zum Seemann hast“, sagt eine Beamtin in die Kamera.

@polizeihamburg Na gut @Mou #fyp #polizei #hamburg #policetok Originalton - Polizei Hamburg

Das kommt gut an, auch bei der Community. Der Influencer macht sich zumindest symbolisch schon mal auf den Weg nach Hamburg. Was aus der Zusammenarbeit wird und ob Osman das Zeug zum echten Polizeischüler hat, bleibt abzuwarten. Ein Social-Media-Coup ist beiden Seiten aber schon mal gelungen.

Polizei Hamburg: TikTok-Video der Beamten von der Elbe ist ein Riesenerfolg

Der Influencer hat fast 334.000 Follower auf TikTok, auf Instagram sind es etwa 74.500. Das Antwortvideo der Hamburger Polizei ist ein Erfolg. Mehr als 675.000 Aufrufe und 40.000 Likes hat das Video bereits – und das bei 23.000 Followern auf TikTok. Damit ist der Clip eines der erfolgreichsten Videos auf dem Kanal.

Über das echte Einstellungsverfahren und die Anforderungen, die angehende Polizistinnen und Polizisten, die auf die Akademie der Polizei Hamburg in Winterhude möchten, erfüllen müssen, informiert die Polizei Hamburg im Internet unter karriere-polizei.hamburg.de. Die nächste Bewerbungsphase startet am Montag, 26. Februar.