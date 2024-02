Hamburg. Seit zweieinhalb Monaten ist das modernste Schwimmbad Hamburgs in Betrieb – doch es läuft weiter nicht alles rund. Woran es liegt.

Seit dem 27. November ist die 1973 erbaute und denkmalgeschützte Alsterschwimmhalle mit ihrer prägnanten Dachkonstruktion an der Sechslingspforte in Hamburg-Hohenfelde nach gut drei Jahren Sanierungsarbeiten wieder in Betrieb. Bäderland, der städtische Betreiber, hat das Bad völlig umgebaut – moderner und schicker ist es nun. Aber noch immer klappt längst nicht alles reibungslos.