Hamburg. Hamburger Designerin Ella Deck will Frauen helfen, die sich kein Kleid leisten können. Die Idee hat einen ungewöhnlichen Ursprung.

Die Hamburger Designerin Ella Deck hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie möchte Bräute, die sich den Traum von einem schönen Hochzeitskleid nicht leisten können, glücklich machen. Und verschenkt deshalb zum Valentinstag rund 50 ihrer entworfenen Brautkleider.

„Der Tag der Liebe ist für uns der perfekte Zeitpunkt, um etwas Gutes zu tun und Freude zu schenken“, sagt die bekannte Hamburger Designerin, die bereits vor gut zwei Jahren schon einmal Hamburger Bräute mit ihren Kleidern beschenkt hat. „Unsere Bräute haben individuelle und emotionale Geschichten, und wir möchten dazu beitragen, dass ihre Träume wahr werden. Liebe sollte einfach kein Luxus sein.“

Hochzeit Hamburg: Designerin verschenkt 50 Brautkleider

Entstanden ist die Idee durch einen versuchten Diebstahl in ihrem Atelier. „Damals betrat ein junger Mann unseren Laden am Lehmweg. Meine Kollegin und ich waren gerade in der Beratung und haben dann gesehen, wie der Besucher sich ein Brautkleid schnappte und versuchte, das Kleid zu entwenden“, sagt Deck. „Als er uns dann seine Geschichte erzählte, haben wir auf die Anzeige bei der Polizei verzichtet.“

In diesem Jahr will die Designerin nun Bräuten helfen, die unter der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen leiden. Die spürbare Inflation mache vielen Menschen finanziell zu schaffen, so Ella Deck.

Hochzeitsschmuck und passende Schuhe gibt es für Hamburger Bräute dazu

Außerdem habe sie viele Briefe und Nachrichten erhalten, in denen Bräute gefragt hätten, wann sie wieder einmal eine Verschenk-Aktion starte, berichtet die Designerin. Da sei für die klar gewesen, dass nun der richtige Zeitpunkt sei. „Ich habe meine Ärmel hochgekrempelt und sofort meine Lieferanten angerufen“, so Ella Deck.

Unterstützt wird die Aktion unter anderem von dem Modeschmuck-Unternehmen Bijou Brigitte aus Hamburg. Es stellt Sets aus Ohrringen und Ketten zur Verfügung, genauso wie Diademe, Haarreifen, goldene Haarspangen oder Haarnadeln. Auch die passenden Schuhe hat die Designerin organisiert: Elsa Coloured Shoes beteiligt sich ebenfalls an der Charity-Aktion.

Fester Hochzeitstermin? Brautkleider dafür gibt es bei Ella Deck

Alle Bräute, die nachweislich bereits einen Hochzeitstermin haben, können am 14. Februar um 11 Uhr in die Boutique von Ella Deck am Lehmweg kommen und sich von der Designerin und ihren Mitarbeitern beraten lassen. Viele von ihnen werden dann, so hofft Ella Deck, mit einem glücklichen Grinsen im Gesicht und dem perfekten Kleid ihr Geschäft wieder verlassen.