Bäderland Hamburg: Alsterschwimmhalle – so sind Sie beim Gratis-Anbaden dabei

Hamburg. Es ist Hamburgs größtes und wohl auch bekanntestes Schwimmbad: die Alsterschwimmhalle in Hamburg-Hohenfelde. Jahrelang wurde sie saniert und modernisiert. Nun ist alles fertig – am 27. November wird das Bad wieder regulär in den Betrieb gehen.

Wer nicht bis dahin warten möchte, sollte sich am Donnerstag (16. November) ein paar Minuten Zeit nehmen. Denn: Bäderland schaltet im Laufe des Nachmittags Tickets zum kostenfreien Anbaden frei. Dieses wird am Vortag der Eröffnung, also am 26. November, stattfinden.

Bäderland Hamburg: Alsterschwimmhalle – drei Zeitfenster zum Anbaden

Konkret geplant ist, dass es drei Zeitfenster geben wird: von 8 bis 12 Uhr, von 13 bis 17 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Pro Zeiteinheit werden nach Angaben von Bäderland 700 Tickets verfügbar sein.

Die Alsterschwimmhalle wurde umfangreich saniert.

Foto: Thorsten Ahlf / Funke Foto Services

Die genaue Uhrzeit, ab der die Tickets auf www.baederland-shop.de erhältlich sein werden, steht jedoch noch nicht fest. Bäderland-Sprecher Michael Dietel verspricht: „Wir werden über Facebook und Instagram Bescheid geben, sobald es so weit ist.“

Bereits Anfang November hatte Bäderland zum Vorab-Schwimmen in die Alsterschwimmhalle geladen. Allerdings richtete sich das Angebot nur an die Anwohner, die zum Teil jahrelang dem Baulärm ausgesetzt waren.

Bäderland: Alsterschwimmhalle – so groß wie fünf Hallenbäder

Wie berichtet wurde die Alsterschwimmhalle seit Jahren aufwendig saniert und modernisiert. So ist es gelungen, die Wasserfläche um 25 Prozent zu vergrößern und gleichzeitig den Wärmebedarf um etwa ein Viertel zu senken.

Auch barrierefrei ist die „Schwimmoper“, wie das Bad auch genannt wird, jetzt. Von der verfügbaren Wasserfläche her ist es in etwa so groß wie fünf normale Hallenbäder.