Dessous gesucht? Wie ein 3-D-Spiegel bei der Anprobe hilft

Nicole Kattwinkel leitet den neuen Dessousladen Rigby&Peller an der Hegestraße, der jetzt mit zum Verein Kleines Notting Hill Hamburgs gehört, einem Zusammenschluss von fast 50 Läden rund um den Lehmweg in Hoheluft-Ost.

Hamburg. Das Kleine Notting Hill Hamburgs, ein Zusammenschluss von 49 inhabergeführten Läden, rund um Lehmweg, Hegestraße und Eppendorfer Weg, wird immer größer, immer erfolgreicher. Jetzt sind gleich vier neue Geschäfte dazugekommen – eines hat einen besonderen Clou.

Seit vier Monaten ist Nicole Kattwinkel mit ihrem Dessous- und Bademodenladen Rigby&Peller an der Hegestraße 15 in Hoheluft-Ost vertreten. Die Store-Managerin gehört mit ihrem Geschäft nun zum Kleinen Notting Hill Hamburgs. Sie ist wie viele andere neue Ladeninhaber im Quartier dem gleichnamigen Verein beigetreten.

Dessousladen in Hoheluft bietet überraschende 3-D-Anprobe an

Denn: „Gemeinsam sind wir kleinen Einzelhändler stärker. Wenn wir uns zusammentun, kann etwas Großes entstehen“, sagt Nicole Kattwinkel. So ist im vergangenen Jahr eine einheitliche Weihnachtsdeko eingeführt worden. Klar, kostet das Geld. Aber es mache sich langfristig bezahlt und das Einkaufserlebnis attraktiver.

Nicole Kattwinkel träumt bereits von gemeinsamen Veranstaltungen im Quartier, gut vorstellbar seien etwa Modenschauen mit anderen Modegeschäften, die zum Kleinen Notting Hill Hamburgs gehören.

Übrigens verbirgt sich in dem Dessousladen eine Überraschung: Der innovative 3-D-Spiegel analysiert die perfekte Passform. In weniger als einer Minute misst der Spiegel 140 Punkte des Oberkörpers und errechnet daraus die exakte BH-Größe.

Einzelhandel: Britta Becker verkauft im Kleinen Notting Hill Mode

Neu hinzugekommen zum Kleinen Notting Hill Hamburgs sind aber noch weitere Läden.

Kleines Notting Hill Hamburgs: Auch Britta Becker gehört mit ihrem Conceptstore „Twelve“ zu der Einzelhandelsgemeinschaft in Hamburg-Hoheluft.

Foto: Genevieve Wood

Britta Becker, Ex-Hockey-Spielerin und Ex-Frau von Johannes B. Kerner, verkauft in ihrem Twelve-Shop an der Hegestraße 2 Kleidung und Einrichtung. Sie entwirft selbst unter ihrer Marke Twelve by Britta Becker. Die 12 spielt an auf ihre Trikotnummer als Hockeyspielerin.

An der Löwenstraße 1 hat die kleine, feine Bio-Metzgerei Dreymann, die sich Fleisch-Boutique nennt, Ende August letzten Jahres eröffnet. In dem Bistro kann man täglich wechselnde Gerichte und Snacks essen, wie zum Beispiel Pastrami-Sandwich. Bio-Fleisch aus der Metzgerei Dreymann gibt es auch im Hofladen auf dem Gut Wulfsdorf und auf den Hamburger Wochenmärkten.

Hamburg-Hoheluft: Kleines Notting Hill Hamburgs soll Touristen anlocken

Auch der Teeladen Strandbad Nr. 9 am Eppendorfer Baum 43 ist nun Teil der Kleinen Notting Hill-Gemeinschaft. In dem Teekontor gibt es mehr als 150 verschiedene Sorten.

Mit dem Kleinen Notting Hill Hamburgs möchte Mit-Initiatorin Wiebke Langeloh vom Conceptstore Langeloh&Peters‘son das Einkaufsviertel rund um den Lehmweg, Eppendorfer Weg und die Hegestraße bekannter machen, vor allem möchte sie, dass Touristen das Quartier zum Shoppen entdecken – jenseits von HafenCity und Schanzenviertel.

Vor fünf Jahren hatten Langeloh und ihre Einzelhändler-Kollegen aus dem Lehmweg das Ziel, aus ihrem Quartier ein Kleines Notting Hill zu machen, angelehnt an den hippen Londoner Stadtteil. „Touristen sollen nicht immer nur in der HafenCity und im Schanzenviertel shoppen, sondern auch bei uns“, so Langeloh.

Neue Kunden zu gewinnen statt im Kampf mit dem Online-Handel schließen zu müssen, ist die Devise. Mit Erfolg. Auch wenn die Gewerbetreibenden wegen des Anwohnerparkens gleichzeitig um ihre Existenz kämpfen.

Immerhin: „Wir sind bekannter geworden, und Hamburg Tourismus ist auf uns aufmerksam geworden.“ Denn: Hamburg Tourismus geht in der Broschüre „Neue Wege entdecken. Vielfältige Touren durch Hamburg“ nicht nur auf das Karoviertel und die Schanze ein, sondern auch auf das Viertel rund um den Isemarkt – dort, wo sich das Kleine Notting Hill Hamburgs erstreckt.