Feuer in Hamburger Supermarkt – eine Frau verletzt

In einer Hamburger Aldi-Filiale geriet am Mittwochabend eine Papierpresse in Brand. Eine Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Hamburg. Bei einem Feuer in einem Supermarkt am Alsterdorfer Markt ist am Mittwochabend eine Frau verletzt worden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr geriet im Lager einer Aldi-Filiale um kurz nach 18 Uhr eine Papierpresse in Brand.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst zunächst vor Ort behandelt und dann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und entlüftete dann die betroffenen Räume.

Zur Brandursache lagen der Polizei am Abend noch keine Informationen vor.