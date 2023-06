Straßenfest: So feiert das „Kleine Notting Hill“ Hamburgs Midsummer

Beim Straßenfest in Hoheluft-Ost rund um Lehmweg, Hegestraße und Co. feiern die Gewerbetreibenden, die sich zum „Kleinen Notting Hill“ Hamburgs zusammengetan haben – in Anlehnung an den Londoner Stadtteil (Archivbild).

Hamburg. Die Saison der Straßenfeste in Hamburg geht weiter: Nach dem Eppendorfer Landstraßenfest wird nun mitten in Hoheluft-Ost gefeiert – am kommenden Sonnabend, 17. Juni. Dann laden die Gewerbetreibenden rund um Hegestraße, Lehmweg und Teile des Eppendorfer Wegs zum Straßenfest „Midsummer“ im sogenannten „Kleinen Notting Hill“ Hamburgs ein.

Straßenfest: „Kleines Notting Hill“ feiert in Hoheluft Midsummer

Ein spektakuläres Straßenprogramm verspricht die Initiative Kleines Notting Hill auf ihrem Instagram-Kanal. Dabei bieten die Einzelhändler alles auf, was zu einem richtigen Midsummer-Straßenfest gehört: Musik, Kinderschminken und Kinderbetreuung. Außerdem: Riesenseifenblasen und Ballonkünstler. Das fühlt sich schon mehr nach Zirkus an als nach Einkaufsmeile.

Auch die Straßenbäume wollen die Gewerbetreibenden schmücken – dazu gehören unter anderem die Küchenfreunde, Very Yoga & Djou Djou, Little Department Store, Niko Confiserie, Harm Jopp, Treu Hamburger Hundeladen und Eden living Wohndesign.

Straßenfest im „Kleinen Notting Hill“ Hamburgs (Archivbild).

Foto: Interessensgemeinschaft Lehmweg

Hoheluft-Ost: Künstler bemalen bei Straßenfest Brücke

An Popcorn wird gedacht, und Künstler der Hamburger Street Art School werden die Brücke an der Klosterallee bemalen. In den einzelnen Geschäften und Restaurants, so das Versprechen, wird es kleine Goodie-Bags und Ausstellungen geben.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Fest wird aus Mitteln des Neustartfonds des Bezirks Hamburg-Nord mit voraussichtlich 17.413 Euro gefördert.

Straßenfest am Lehmweg & Co. – mit Nordseefeeling und Outdoor-Bar

Das Geschäft Salon Hamburg wird auf dem kleinen Vorplatz eine Outdoor-Bar aufbauen, Drinks und Waffeln anbieten – inklusive Gewinnspiel. Die Hamburger Künstlerin Eva Wintermeier stellt in der Ivy Lodge ihre beeindruckenden Meeresbilder von der Nordsee aus – und der Hundeladen Treu verspricht viel Action, ein Verwöhnprogramm und viele Überraschungen für Mensch und Tier. Bon Voyage Interieur bietet einen Keramik-Sale, die Kleinen können bei Very Yoga & Djou Djou basteln.