Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) am Berliner Tor in Hamburg war Ziel eines Cyberangriffs mit weitreichenden Folgen.

Hochschule informiert in einem Schreiben über die gravierenden Folgen. Was der Datenschutzbeauftragte rät. Ermittlungen dauern an.