Steffen Henssler: Profi-Diebe stehlen wertvollen Porsche des TV-Kochs

So gezielt gingen die dreisten Täter beim Diebstahl des edlen Sportwagens des Fernsehkochs in Harburg vor.

Hamburg. Offenbar Profi-Diebe haben den Porsche von Fernsehkoch Steffen Henssler gestohlen. Der Luxuswagen kam im Landkreis Harburg weg. Entwendet wurde dem Hamburger Star-Koch, der in Hamburg auf der Uhlenhorst wohnt, sein Porsche 911 GT2 – dabei handelt es sich um eine fast 400.000 Euro teure Rennversion des 911er Porsche, wie die „Bild“-Zeitung berichtete.

Die Tat selbst verlief äußerst professionell ab. Die Täter brachen nicht nur ein Gartentor auf, sondern schalteten auch gezielt eine Überwachungskamera aus. So eine Tat gab es in der vergangenen Zeit nur einmal im Landkreis Harburg. Sie passierte bereits am 18. April, einem Dienstag. Damals war ein blauer Porsche in Bendestorf (Niedersachsen) gestohlen worden – von einem Privatgrundstück, auf dem eine Überwachungskamera lahmgelegt wurde.

Steffen Henssler: Diebe stehlen unbemerkt Porsche des TV-Kochs

Auch die Diebstahlsicherung des Fahrzeugs selbst wurde offenbar überwunden. In der Regel sind solch hochwertige Autos zudem mit einem Tracker ausgestattet, der den Standort des Pkw anzeigt. Doch geortet werden konnte der Wagen nicht.

„Sie bewegten den Sportwagen unbemerkt vom Grundstück und entfernten sich damit in unbekannte Richtung“, hieß es vonseiten der Polizei. Selbst bei der Typenbezeichnung hielt man sich zurück. Es war lediglich von einem Porsche 911 die Rede.

Porsche gestohlen – Polizei geht von Profi-Dieben aus

Der Edelwagen war demnach gegen Mitternacht abgestellt worden. Am Morgen gegen 7.30 Uhr wurde bemerkt, dass das Auto weg ist. Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz. Bislang erfolglos. Auch dort geht man offenbar von versierten Profis aus, die den Porsche gestohlen haben. So teilte die Polizei mit, dass an dem Fahrzeug vermutlich schon am Tatort Wechselkennzeichen angebracht worden seien. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hochwertige Porsche gehören zu den begehrtesten Fahrzeugen bei professionellen Autodieben. Zwar tauchen sie nicht in der Top Ten der in Deutschland am häufigsten gestohlenen Autos auf. Das liegt aber an der Exklusivität der Wagen. Gestohlen werden hochwertige Porsche oft auf Bestellung.

Steffen Henssler: Auch andere Promi-Autos wurden in Hamburg gestohlen

Immer wieder werden auch Hamburger Prominente – wie jetzt Rennsport-Fan Steffen Henssler – Opfer von Autodieben. Im Juni 2020 traf es Udo Lindenberg. Sein Porsche 911 R, von dem nur 991 Exemplare gebaut wurden, entwendeten die Täter mithilfe eines Zweitschlüssels aus einer Hotelgarage. Der Wagen wurde später in einer Tiefgarage in Ahrensburg entdeckt, wo er „zwischengeparkt“ war. Tatverdächtig war ein damals 25-Jähriger, der bereits einschlägig im Zusammenhang mit vergleichbaren Delikten bekannt war.