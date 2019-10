Hamburg. Sie liegen verborgen im Gebüsch, auf Wiesen oder auch am Wegesrand und sind der Albtraum für Hundehalter: Als Leckerei für Vierbeiner getarnte, tödliche Köder. Seit Mitte der Woche sind die Hundebesitzer in Langenhorn in Aufruhr, weil ein Hundehasser dort sein Unwesen treibt. Nahe der U-Bahn-Station Kiwittsmoor hat eine bislang unbekannte Person mit Hühnchen und Apfel umwickelte Rasierklingen sowie mit Draht präparierte Geflügelknochen ausgelegt.

Auch die Hündin Anni von der Anwohnerin Corinna Survais hätte beinahe einen der Rasierklingen-Köder gefressen. "Es ist schrecklich und total gruselig, dass hier ein Hundehasser rumläuft. Damit rechnet man hier in der eher dörflichen Gegend nicht", sagte Survais dem Abendblatt. Am Mittwoch schnüffelte ihre Hündin auf dem kleinen Fußweg zwischen Fassbinderweg und Kesselflickerweg an einem Stück Fleisch. Glücklicherweise erkannte die Langenhornerin die Gefahr sofort und sammelte den tödlichen Köder ein. Nahe der Fundstelle entdeckte sie zwei weitere präparierte Köder.

Hundehasser legt Köder aus – auch Kinder in Gefahr

In den Fleischstückchen stecken Rasierklingen.

Foto: privat/HA

Corinna Survais alarmierte die Polizei und übergab den Beamten die gefährlichen Fundstücke. Zudem erstattete sie Anzeige gegen unbekannt, wie Polizeisprecher Daniel Ritterskamp bestätigte. Da noch kein Tier verletzt wurde, handele es sich noch um versuchte Sachbeschädigung, sagte er dem Abendblatt.

"Die Polizei hat den Vorfall sehr ernst genommen", sagte Survais. Ihrer Ansicht nach könnten die Köder auch Kindern gefährlich werden, da der Täter auch Apfelstücke mit Rasierklingen versehen hat. "Das ist verantwortungslos." Sie ist froh, dass bislang niemandem etwas passiert ist und hofft, dass der Hundehasser gefasst wird.

Hundehalter warnen auf Facebook vor Rasierklingen-Ködern

Auch andere Anwohner haben bereits Alarm geschlagen. Ein Paar entdeckte beim Spazierengehen mit seinem Hund gleich rund ein Dutzend mit Draht umwickelte Köder. Die beiden erstatteten ebenfalls Anzeige. Zudem hat die Nachricht von dem Hundehasser in Langenhorn im Netz die Runde gemacht. "Passt auf eure Fellnasen auf!", heißt es in einem Beitrag, der am Freitagmorgen bereits fast 450-mal geteilt worden war.