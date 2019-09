Hamburg. Die Eppendorfer Landstraße soll zwischen Marie-Jonas-Platz und Eppendorfer Marktplatz umgestaltet werden. Bereits bei der Auftaktveranstaltung am Montag hatten zahlreiche Bürger Ideen dazu vorgebracht. Anhand dieser soll ein Planungsbüro nun verschiedene Varianten erarbeiten und diese bei einer Planungswerkstatt am 11. November vorstellen.

Die FDP Hamburg-Nord fordert, die Ergebnisse zwei Wochen lang im Bezirksamt und im Internet zu präsentieren, bevor sie vorgestellt werden. „Wir möchten sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger ausreichend Zeit erhalten, sich mit den Varianten beschäftigen zu können“, sagt Nele Bruns, die am Mittwoch einen entsprechenden Antrag in die Bezirksversammlung einbringen will.