Hamburg. „Wir sind überwältigt von dem hohen Interesse, aber dadurch wird es auch kuschelig eng hier drin“, sagt Ralf Staack, kommissarischer Bezirksamtsleiter von Hamburg-Nord. Im großen Saal des Bezirksamts an der Robert-Koch-Straße sind am Montagabend alle Stühle besetzt. Viele Besucher müssen stehen, lehnen an den Wänden oder Tischen. Zur Diskussion steht der geplante Umbau zwischen Marie-Jonas-Platz und Eppendorfer-Marktplatz. „Es ist ganz wichtig zu betonen, dass das nicht das Ende des Verfahrens ist, sondern der Beginn“, betont Staack.

Wie kann die Aufenthaltsqualität in der Eppendorfer Landstraße verbessert werden? Wie sind Raum und Verkehr zu gestalten? Über diese Fragen diskutierten die Teilnehmer mehr als zwei Stunden lang, eine Zeit lang aufgeteilt in kleinen Gruppen. Dabei äußerten einige Anwohner insbesondere den Wunsch, die Situation für Fußgänger und Radfahrer auf der Straße deutlich zu verbessern. Zwischen den beiden Parteien käme es auf dem Teilstück der Eppendorfer Landstraße oft zu Konflikten, da für beide Seiten auf dem Bürgersteig zu wenig Platz sei.

Planungswerkstatt zur Eppendorfer Landstraße

Umbau der Eppendorfer Landstraße: Großer Andrang im Saal des Bezirksamtes Hamburg-Nord.

Foto: Lucas Bayer

Als Idee wurde von vielen Teilnehmern beispielsweise ein getrennter Fuß- und Radweg geäußert. Dabei dürften allerdings nicht die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden vernachlässigt werden, betonten einige Teilnehmer.

Der mögliche Umbau der Eppendorfer Landstraße ist das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens rund um den Eppendorfer Marktplatz im vergangenen Jahr. Dort war mehrfach der Wunsch aufgetreten, die Aufenthaltsqualität der sich anschließenden Eppendorfer Landstraße zu verbessern. In einem nächsten Schritt wird eine Planungswerkstatt am Montag, 11. November, von 17 bis 21 Uhr veranstaltet.