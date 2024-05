Hamburg. Bis zu 500.000 Schlagerfans verwandeln die Straßen St. Paulis am Wochenende zur Partyzone. Auch zahlreiche Promis feiern mit.

Am Freitagabend beginnt in Hamburg um 19 Uhr die wohl größte Open-Air-Party Deutschlands. In Zelten auf dem Heiligengeistfeld bringen sich die Schlagerfans auf der „Warm-up-Party“ in Stimmung, ehe es einen Tag später beim Schlagermove auf die Straßen St. Paulis geht.

Bis in den späten Sonnabend werden rund eine halbe Million Menschen in der Hansestadt erwartet. Der Kiez mutiert also zu einer riesigen Feierzone, bei der sich auch der ein oder andere Promi blicken lässt.

Schlagermove 2024: Diese Stars kommen zur Party nach Hamburg

Wie etwa auf dem „Inklusionstruck“, auf dem Menschen mit Behinderung mitfeiern können: Hier wird unter anderem Kinderlied-Legende Rolf Zuckowski mitfahren. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dieses großartige Projekt zu unterstützen“, so Zuckowski. Schirmherr des besonderen Gefährts ist der Hamburger Kaffee-Unternehmer Albert Darboven.

Doch damit nicht genug, auch Schlagerlegenden und Entertainer Peter Sebastian, Olaf Henning, Gaby Baginsky, Pascal Krieger, Markus Nowak, Markus Luca, Jonni Hamburg und die Band Boerney haben sich angekündigt.

Hamburger Millionär schenkt eigenes Bier auf Schlagermove aus

Einen besonderen Auftritt will Nadja Abd el Farrag – besser bekannt als „Naddel“ – hinlegen. Auf dem Schlagermove möchte die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen laut „Bild“-Zeitung gemeinsam mit ihrem befreundeten Entertainer und Millionär Andreas Ellermann ein letztes Mal auftreten, bevor sie sich aus dem Scheinwerferlicht endgültig zurückzieht. Ab 15 Uhr wird „Naddel“ zwei Lieder zum Besten geben.

Ex-Bohlen-Freundin Nadja Abd el Farrag („Naddel“) und Millionär Andreas Ellermann treten gemeinsam beim Schlagermove 2024 in Hamburg auf. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Brigitte Dummer/Geisler-Fotopres

Für Ellermann wird es ohnehin ein besonderer Schlagermove. Dieses Jahr wird erstmals sein eigenes Bier auf einem der Partytrucks ausgeschenkt.

Mehr zum Thema

Nicht minder prominent wird es bei der Aftermove-Party, die am Sonnabend ab 17.30 Uhr auf dem Heiligengeistfeld steigt, zugehen. Unter anderem stehen Bata Illic, Rex Cordales, DJ Vossi sowie ein Andrea-Berg- sowie Andreas-Gabalier-Double in den Partyzelten auf den verschiedenen Bühnen. Der Veranstalter empfiehlt, sich Tickets (22 Euro) im Vorverkauf zu sichern.