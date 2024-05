Hamburg. Unbekannte attackieren offenbar im Vorbeifahren einen Laden und flüchten. Was die Polizei Hamburg über die Tat weiß.

Schüsse haben in der Nacht zum Himmelfahrtstag die Menschen in Wilhelmsburg aufgeschreckt. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, hätten Anwohner an der Veringstraße im Abschnitt zwischen Neuhöfer Straße und Veringweg gegen 2.45 Uhr Schussgeräusche gehört und den Notruf gewählt.

Polizeikräfte hätten später mehrere Einschusslöcher an einem Imbiss festgestellt. Dieser sei allerdings zur Tatzeit verschlossen gewesen, auch hätten sich keine Personen darin befunden.

Polizei Hamburg: Unbekannte sollen aus Pkw heraus Imbiss beschossen haben

Laut Zeugenhinweisen sollen Unbekannte aus einem vorbeifahrenden Pkw heraus mehrfach gezielt auf den Laden geschossen haben und anschließend mit dem Auto in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, sei erfolglos geblieben.

Lesen Sie auch

Das Landeskriminalamt hofft nun auf weitere Hinweise. Diese werden unter Telefon 040 4286-56789 und in allen Dienststellen der Polizei entgegengenommen.