Hamburg. Polizei gibt neue Erkenntnisse zu Gewalttat in Horn bekannt, bei der zwei Männer verletzt wurden. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Nach der Schießerei am Himmelfahrtstag in Blohms Park, nahe dem Dunckersweg in Horn, hat die Hamburger Polizei neue Erkenntnisse zum Tathergang bekannt gegeben. Die Polizei bestätigte, dass es – wie das Abendblatt berichtete – gegen 17.50 Uhr in dem Park zu einer Auseinandersetzung zwischen „mehreren Personen“ gekommen ist. Dabei sollen Schüsse durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter abgegeben und zwei Männer schwer verletzt worden sein.

Alle Beteiligten verließen sodann nach Angaben der Polizei die Grünfläche in verschiedene Richtungen – teils flüchteten sie in Taxen vom Dunckersweg. Die Polizei rückte sofort mit mehreren Streifenwagen zum Tatort aus. Während der Fahndung stießen die Beamten am Hammer Steindamm auf ein mit vier Männern besetztes Taxi. Einer von ihnen hatte eine Verletzung am Rücken. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Hamburger Kriminalbeamte suchen in dem Park in Horn nach Spuren der Schießerei. © Michael Arning | Michael Arning

Schießerei im Park: Verletzte operiert, Verdächtige freigelassen

Die drei anderen Männer aus dem Taxi seien festgenommen worden. Allerdings habe sich der Tatverdacht gegen sie nicht weiter erhärtet, sagte Polizeisprecherin Laura Wentzien. Zwei Männer seien wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Eine Hamburger Mordkommission ermittelt nun in der Sache. Wieso fielen Schüsse in dem Hamburger Park? © Michael Arning | Michael Arning

Der dritte, ein 26-Jähriger, sei allerdings wegen eines Haftbefehls in einer anderen Sache dem Untersuchungsgefängnis zugeführt worden.

Polizei Hamburg: Während des Einsatzes meldet sich ein Krankenhaus

Noch während der Einsatz lief, meldete sich ein Hamburger Krankenhaus bei der Polizei: Ein Mann werde wegen einer Schussverletzung in der Hüfte behandelt. „Der Mann soll ebenfalls an der Auseinandersetzung im Park in Horn beteiligt gewesen sein“, sagte Wentzien. Der 26-Jährige sei noch am Abend operiert worden. In beiden Fällen besteht nach Angaben der Polizei keine Lebensgefahr.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat Hinweise zum Tathergang, hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Material aus einer Überwachungskamera liefern? Hinweise an jede Polizeidienststelle oder per Telefon unter der Nummer 040/428656789.

Schüsse im Park: Polizei auch am späten Donnerstagabend noch im Einsatz

Blohms Park war am frühen Donnerstagabend von den Beamten weiträumig abgesperrt worden, ebenso ein Mehrfamilienhaus, das an einem Durchgang zum Park liegt. Sprengstoffspürhunde und Bereitschaftspolizisten waren am Tatort im Einsatz. Noch am späten Donnerstagabend liefen die Ermittlungen in dem Horner Park auf Hochtouren: Lichtmasten wurden aufgestellt, Beamte durchstreiften die Grünanlage auf der Suche nach Patronenhülsen mit Metalldetektoren.

Erst vor wenigen Monaten wurde der malerische Park in Horn zum Tatort, als am Heiligabend des vergangenen Jahres eine Frau dort eine 48-Jährige mutmaßlich aus rassistischen Motiven angegriffen und verletzt hatte.