Die Gesuchte soll in Horn am 24. Dezember auf eine Frau losgegangen sein, sie beschimpft, getreten und bespuckt haben.

Hamburg. Manchen ist offenbar nichts heilig. Denn wie die Polizei Hamburg am Mittwoch mitteilte, soll sich am 24. Dezember, also Heiligabend, ein sehr unschöner Vorfall in einem Park in Horn abgespielt haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine bislang unbekannte Täterin eine Frau im Blohms Park aus mutmaßlich rassistischen Motiven angegriffen. Die Polizei bittet nun um Hinweise von möglichen Zeugen.

Polizei Hamburg: Rassistischer Angriff im Park? Polizei sucht Frau mit Hund

Demnach soll sich der Vorfall im Blohms Park am Sonntagmorgen um 8.42 Uhr abgespielt haben. Beide Frauen gingen dort mit ihren jeweiligen Hunden spazieren. Plötzlich soll die Angreiferin ohne erkennbaren Anlass die 48 Jahre alte Geschädigte beschimpft, getreten und bespuckt haben. Anschließend entfernte sich die Unbekannte mit ihrem Hund in Richtung der Wohnblöcke im Dunckersweg.

Die 48-Jährige wurde durch den Angriff laut Polizeiabgaben leicht verletzt. Durch die hinzugerufene Polizei konnte im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen keine verdächtige Person mehr angetroffen werden.

Die Angreiferin wird wie folgt beschrieben:

circa 50 Jahre alt,

etwa 170 cm groß,

sehr schlanke Figur,

sehr blasse Haut,

„deutsches Erscheinungsbild“,

Brillenträgerin,

bekleidet mit roter Jacke mit Kapuze,

führte einen labradorähnlichen, schwarzen Hund bei sich

Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/428 65 67 89 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.