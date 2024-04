Hamburg. In das Hej Papa in der Neustadt zieht ein anderes Frühstückscafé. Dieses dürfte auch Weinliebhabern gefallen. Was die Gäste erwartet.

Aus Hej Papa wird das Café Marie Louise: Das beliebte Frühstückscafé in der Hamburger Neustadt geht, ein neues Frühstückscafé mit Weinhandel kommt – mit einer Leidenschaft für alles Französische.

In der Gastro-Szene in Hamburg kennt man sich. Und so ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Gastronomen zu neuen Projekten zusammentun. Genau das hat Marianus von Hörsten, der bereits das Restaurant Klinker in Hamburg-Harvestehude betreibt und jüngst den Feuerdrachen auf St. Pauli eröffnete, gerade getan.

Café Hamburg: Hej Papa wird Marie Louise – der Charme bleibt

Gemeinsam führt er nun mit Sonja Mohr das Café Marie Louise. Er ist für die Küche zuständig und beliefert das Café mit Leckereien aus dem Restaurant Klinker. Sonja Mohr ist vor Ort im Café und gemeinsam mit Kathi Ante sozusagen das Gesicht von Marie Louise.

Regional und nachhaltig soll es im Café Marie Louise an der Poolstraße zugehen. Deshalb stehen Trockensträuße als Deko auf den Tischen – diese sind langlebiger als frische Blumen. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Nachbarn, die in der Neustadt gern ins Hej Papa gegangen sind, können sich freuen: Die Einrichtung wurde übernommen, der Charme ist geblieben. Lediglich ein großer, neuer Tresen ist hinzugekommen. „Die Vorgängerinnen wollten das Café in gute Hände abgeben – und Andrea, eine der Vorgängerinnen, arbeitet nun für uns“, sagt Mohr.

„Ort hat Vibes, ein gutes Feng-Shui – das kann man sich gar nicht kaufen“

Also alles ganz harmonisch, so wie auch die besonderen Schwingungen in dem Raum. Das findet jedenfalls Sonja Mohr: „Dieser Ort hat einfach gute Vibes, ein gutes Feng-Shui – das kann man sich gar nicht kaufen.“ Ausprobieren konnten die 35-Jährige und ihr Team sich hier schon etwas länger. Denn gestartet waren sie bereits im vergangenen Jahr als Pop-up-Café. Die Bilanz fiel so gut aus, dass sie weitermachten.

Früher war dort das Frühstückscafé Hej Papa. Am 20. April öffnet das frankophile Marie Louise an der Poolstraße. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

„Im Sommer ist die Atmosphäre hier im Viertel fast mediterran. Du bist hier mitten in der Großstadt und doch unter einer Glocke – eine kleine Oase ist das hier“, sagt Mohr, die auch mit vielen Nachbarn schon in Kontakt gekommen ist und sich hier gut angenommen fühlt.

Ab Mai wollen Sonja Mohr und ihr Team mit dem Verkauf von Weinen starten – diese kommen dann aus Frankreich. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Das Konzept ist klar: „Café, Frühstück und Wein.“ Denn Sonja Mohr ist ausgebildete Sommelière. Daher wird es einen Weinhandel in dem Café geben, voraussichtlich Anfang Mai ist es so weit: dann gibt es rund 100 verschiedene Weine im Angebot. Und da Mohr Frankreich-Liebhaberin ist, die Sprache gut spricht und gern dorthin verreist, werden vor allem französische Weine in dem Café angeboten.

Café in der Hamburger City bietet Croissants, Pain au chocolat & Co.

Auf der Karte im Marie Louise stehen unter anderem aromatischer Kaffee – etwa als Flat White (4,40 Euro) –, Bircher Müsli (9 Euro) und Ei Florentine auf geröstetem Brioche (14 Euro). Die Kunden erwartet zudem ein wechselndes Kuchenangebot, Croissants und Pain au chocolat. Alles bio, alles regional und so nachhaltig wie möglich.

Zuständig für die Kaffeespezialitäten ist Kathi Ante. Sie ist „Head of coffee“ – und das ist tatsächlich ein ganz offizieller und gängiger Begriff.

Café Hamburg: Das Marie Louise feiert am 20. April Eröffnung

Am 20. April feiert das Café Marie Louise von 12 und 20 Uhr Eröffnung. In der Zeit danach soll es auch Events und Wein-Verköstigungen geben. Denn auf der Karte finden die Gäste keinen Wein – diesen gibt es lediglich zu kaufen.

Auch das Motto der Eröffnung ist übrigens französisch: „La vie est belle“ – das Leben ist schön. „Denn unser Motto ist, das Leben zu zelebrieren“, sagt Sonja Mohr. Verkleiden muss man sich nicht, aber bitte vorher anmelden unter salut@marielouise-hh.de.

Café Marie Louise, Poolstraße 32, Öffnungszeiten derzeit: Do–So: 10 bis 17 Uhr, ab Mai: außerdem freitags und sonnabends bis 22 Uhr, sonntags bis 20 Uhr.