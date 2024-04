Hamburg. Nach dem Auftritt der Band Only the Poets hagelt es Vorwürfe an das Gruenspan. Drei junge Frauen wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Das Gruenspan gilt als Legende unter den Hamburger Clubs. Einst wurde hier unter DJ-Anleitung zu Progressive Rock getanzt, seit Mitte der 90er-Jahre lassen es mehr oder weniger bekannte Bands und Solokünstler live krachen.

Seit dem Konzert von Only the Poets am vergangenen Sonnabend (6. April) aber hat das Gruenspan offenbar etliche Fans weniger. Mehrere Besucher sollen angesichts der Hitze und dem engen Konzertsaal in Ohnmacht gefallen sein, einige seien in Panik geraten – und das Sicherheitspersonal soll dies einfach ignoriert haben. Zuerst berichtete die „Hamburger Morgenpost“ darüber.

Fans kollabieren bei Konzert von Only the Poets – schwere Vorwürfe ans Gruenspan

Selbst auf die Aufforderung von Sänger Tommy Longhurst, die Türen zu öffnen und das Publikum mit Wasser zu versorgen, sei nicht reagiert worden. Erst als die Band ihre eigenen Getränke verteilt habe, hätten sich kurzzeitig die Türen geöffnet.

Die Feuerwehr Hamburg bestätigte auf Abendblatt-Nachfrage, dass drei junge Frauen wegen Kreislaufproblemen behandelt wurden. Eine soll ins Krankenhaus gebracht worden sein. Am Sonnabend waren die Außentemperaturen in Hamburg abrupt auf frühsommerliche Werte gestiegen.

In den sozialen Netzwerken hagelt es nun schwere Vorwürfe an das Gruenspan. „Schlechtester Veranstaltungsort überhaupt“, „Frechheit“, „unverantwortlich“, ist etwa in Kommentaren auf Instagram zu lesen. Eine Reaktion des Clubbetreibers steht noch aus.

