Ein geschulter Blick reichte, und schon waren sie wieder im Dienst: Eine Beamtin und ein Beamter der Polizei Hamburg haben in ihrer Freizeit einen Fahrraddieb festgenommen. Die beiden waren am Sonnabendnachmittag privat in St. Georg unterwegs, als sie einen Mann dabei beobachteten, wie er sich an einem Fahrrad zu schaffen machte und damit losfuhr, heißt es in einer Mitteilung vom Montag.

Sie seien dem mutmaßlichen Fahrraddieb gefolgt und hätten das örtliche Polizeikommissariat verständigt. Im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs habe der Verdächtige das Fahrrad liegen lassen und seine Flucht zu Fuß fortgesetzt.

Hamburg Hauptbahnhof: Polizeibeamte nehmen in ihrer Freizeit Fahrraddieb fest

Die 31 Jahre alte Beamtin und ihr drei Jahre älterer Kollege hätten den Mann eingeholt, sich als Polizeikräfte zu erkennen gegeben und den Mann festgehalten. Der habe Widerstand geleistet und dadurch Passanten auf sich aufmerksam gemacht, die ihm zu Hilfe kommen wollten.

Uniformierte Polizeikräfte nahmen den 40-Jährigen schließlich fest und brachten ihn aufs Revier. Das Fahrrad konnte dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Der mutmaßliche Dieb wurde mangels Haftgründen wieder entlassen.