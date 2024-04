Hamburg. Auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Reeperbahn kommt es zu einer wilden Schlägerei. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am S-Bahnhof Reeperbahn ist es in der Nacht zum Freitag (5. April) zu einer wüsten Schlägerei mit einer Krücke gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, gerieten gegen Mitternacht eine Frau und ein Mann auf dem Bahnsteig in Streit.

Der sei dann eskaliert: Die 35-Jährige habe eine Unterarmgehstütze des ein Jahr älteren Mannes genommen und damit auf ihn eingeschlagen. Im weiteren Verlauf hätten sich beide gegenseitig Tritte und Schläge versetzt. Später habe der Mann seine Krücke zurückerlangt und damit wiederum auf die Frau eingeschlagen.

Schlägerei mit Krücke am S-Bahnhof Reeperbahn – Bundespolizei ermittelt

Mehrere Personen auf dem Bahnsteig beobachteten die Tat und alarmierten die Bundespolizei. Die konnte die Frau noch vor Ort antreffen und den Mann in der Nähe.

Die Frau habe über Kopfschmerzen geklagt, der Mann eine Wunde an der Hand erlitten. Einen Transport ins Krankenhaus lehnten die beiden ab. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Gehhilfe wurde als Beweismittel beschlagnahmt.