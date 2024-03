Hamburg. Jennifer Aniston und Victoria Beckham schwören auf den Drink. Hamburger Ernährungsexpertin klärt über Wirkung und Risiken auf.

Für Sonja Kempf ist es seit Jahresbeginn ein morgendliches Ritual. Nach dem Wachwerden führt der Weg der Hamburger Ernährungsexpertin in ihre Küche. Nicht etwa, um einen leckeren Kaffee aufzusetzen, sondern um einen Drink aus Apfelessig und Wasser zu mixen.

Kaum ein Lebensmittel steht ob des angeblichen „Schlank-mach-Effekt“ derzeit derart im Fokus wie der Essig. Neu ist das Thema Abnehmen mit Apfelessig übrigens nicht. „Der Hype ist in den USA und speziell in Hollywood schon älter. Das erste Mal kam das Thema 2013 auf. Es ist also gerade quasi ein Retro-Trend“, sagt Kempf.

Apfelessig als Mittel zur Traumfigur? Das sagt eine Hamburger Expertin

Spätestens als Stars wie Ex-Spice-Girl Victoria Beckham, „Friends“-Ikone Jennifer Aniston und Schauspielerin Liz Hurley über ihre Social-Media-Kanäle Apfelessig angepriesen haben, ist aber in den vergangenen Wochen eine wahre Hysterie entstanden. „Wundermittel“, „Schlankwunder“, mit Leichtigkeit schnell zur Bikinifigur – die Superlative des Drinks kennen keine Grenzen. Untermauert wurde das im vergangenen Monat von einer Studie.

An der Holy Spirit University Kaslik im Libanon wurde unter der Leitung von Mediziner Rony Abou-Khalil die Wirkung von Apfelessig getestet. 120 Menschen im Alter von zwölf bis 25 Jahren tranken jeden Morgen auf nüchternen Magen 250 Milliliter Wasser mit entweder fünf, zehn oder 15 Milliliter Apfelessig.

Sonja Kempf mahnt zur Vorsicht

Nach zwölf Wochen verloren die Studienteilnehmer angeblich durchschnittlich sechs bis acht Kilogramm und reduzierten ihren Body-Mass-Index (BMI) um bis drei Punkte. Das für viele so vielversprechende Ergebnis wurde Mitte März im Fachjournal „BMJ Nutrition, Prevention & Health“ veröffentlicht.

2009 gab es in Japan eine ähnliche Studie, die auch Abnehmerfolge dokumentierte. Doch die Hamburger Ernährungsexpertin mahnt zur Vorsicht. „Insgesamt ist die Studienlage aber noch überschaubar. Derzeit wird erforscht, wie Apfelessig konkret auf den Stoffwechsel wirkt. Die Ergebnisse stehen aber noch aus“, sagt Kempf.

Wie Apfelessig die Gesundheit beeinflussen kann – oder auch nicht

Daher stellt die Ernährungswissenschaftlerin klar: „Ein Wundermittel ist Apfelessig definitiv nicht. Der Appetit wird gerade am Morgen gezügelt, was zu einer reduzierten Kalorienzufuhr führt. Bei den Stars kommt sicher auch noch der Personaltrainer, gesunde Ernährung und die eine oder andere Fett-weg-Spritze hinzu. Zu viel sollte man sich in Sachen Abnehmen von dem Essig nicht erhoffen. Es ist eine Ergänzung zu gesunder Ernährung“, erklärt Kempf.

Es hätte ja auch alles so einfach sein können. Zwei Teelöffel naturtrüber Bio-Apfelessig in ein 300 Milliliter warmes Wasser gießen, morgens auf nüchternen Magen trinken, und voilà: schon purzeln die Pfunde. „Es ist schon wichtig, realistisch an die Sache heranzugehen“, sagt Kempf, die erklärt, dass das Essigwasser durchaus einen guten Effekt auf den Körper hat. Im englischsprachigen Raum gibt es den schönen Leitsatz: „An apple a day keeps the doctor away“ – also ein Apfel pro Tag sorgt dafür, dass man seltener zum Arzt muss.

„Es ist so, dass Apfelessig als Probiotikum durchgeht. Das bedeutet, dass es der Darmgesundheit guttut. Die Darmbakterien machen 70 Prozent unserer Abwehrkräfte aus. Und das Schöne ist, dass festgestellt wurde, dass Darmbakterien nicht nur Einfluss auf den Stoffwechsel, sondern auch auf die mentale Gesundheit haben. Hirn und Darm kommunizieren miteinander, das sorgt auch dafür, dass Heißhungerattacken unterbunden werden“, so Kempf.

Apfelessig in Form von Pillen und Pulver – Expertin warnt vor Produkten

Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass der Drink mit dem gewöhnungsbedürftigen Geschmack Blutzucker, Cholesterin und Blutfettwerte senken kann. „Das sogenannte LDL-Cholesterin kann in der Tat sinken. Aber auch nur bei täglichem und regelmäßigem Verzehr“, sagt Kempf. „Das heißt aber nicht, dass ich die Schweinshaxe hinterher weghauen kann. Obst, Gemüse und gute Fette helfen, um den Cholesterinspiegel zu senken. Es ist ohnehin wichtig, dass man den Apfelessigdrink täglich und über einen langen Zeitraum zu sich nimmt, um einen gesundheitsfördernden Effekt zu erhalten.“

Für jeden Menschen ist diese Nahrungsergänzung mit Apfelessig übrigens nicht geeignet. Wer Magenprobleme hat, sollte auf das säurehaltige Getränk verzichten. Gerade im Internet werden viele Apfelessig-Produkte in Form von Pulvern und Kapseln hochpreisig angeboten. Von dem Konsum rät die Expertin aber dringend ab. „Man weiß nie, welche Schadstoffe in die häufig günstig hergestellten Produkte reingemischt werden“, sagt Kempf. „Wenn man sich dazu entschließt, Apfelessig zu sich zu nehmen, dann in flüssiger Form.“

Apfelessig-Drink: Das muss man bei Zubereitung und Verzehr beachten