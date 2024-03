Hamburg. Das besondere Symbol besteht aus einem Kreis und zwei Halbkreisen. Wofür es steht und wo man es in Hamburg bekommen kann.

Am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) stehen derzeit 726 Patienten auf der Warteliste: Sie alle benötigen dringend neue Organe. Die meisten warten auf eine neue Niere. Doch es fehlen Spender. Eine bundesweite Initiative hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, das Thema Organspende mehr ins Bewusstsein zu bringen.

Es dauerte etwa eine halbe Stunde, dann hatte Sarah Bothmer aus Lüneburg eine weitere Tätowierung an der Seite ihres linken Unterarms. So lange hat die Tätowiererin Lara Christiansen in dem Hamburger Tattoo-Studio „Atelier 13“ auf St. Pauli an dem Zeichen gestochen.

Organspende Hamburg: Im „Atelier 13“ auf St. Pauli gibt es das besondere Tattoo

Es sind zwei Halbkreise und ein Kreis, die eine besondere Bedeutung haben: Mit diesem Symbol geben sich Sarah Bothmer und die bundesweit rund 7500 Menschen, die dieses Tattoo bislang tragen, als potenzielle Organspender zu erkennen. Es ist eine in die Haut gestochene Willenserklärung.

Die Tätowiererin Lara Christiansen arbeitet im Tattoostudio „Atelier 13“ auf St. Pauli. Sie hat auch einen Organspendeausweis und studiert Transplantationspsychologie. © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Die Kampagne mit dem Organspende-Tattoo hat der Verein Junge Helden vor einem Jahr gestartet. Die Idee dahinter: Menschen für das Thema Organspende zu sensibilisieren. Die beiden Halbkreise bilden ein Ganzes: „Ein Symbol für das Geschenk des Lebens – die Organspende“, so die Idee des Vereins Junge Helden – einer gemeinnützigen Organisation, die seit 17 Jahren deutschlandweit junge Menschen über Organspende aufklärt.

Tattoo für Organspende sorgt für Gesprächsstoff – rechtlich bindend ist es nicht

Für Studentin Sarah Bothmer war schnell klar, dass sie diese Tätowierung haben möchte. Das Symbol sorgt für Gesprächsstoff, und genau das ist auch der Sinn dahinter. Die Menschen sollen sich dem Thema widmen, sich damit auseinandersetzen. „Durch das Tattoo kommt man schnell mit anderen ins Gespräch über Organspende. Gerade erst habe ich das auf einem Geburtstag erlebt“, sagt Sarah Bothmer. Sie hat selbstverständlich einen Organspendeausweis, genau wie Tätowiererin Lara Christiansen.

Denn rechtlich bindend ist die Tätowierung nicht. Sie weist zwar darauf hin, dass der- oder diejenige den Wunsch hat, im Fall des Hirntods Organe zu spenden – ein Organspendeausweis oder/und eine entsprechende Patientenverfügung sind dennoch notwendig. Seit Kurzem ist auch eine Online-Registrierung beim Organspende-Register möglich.

Diese Registrierung ist kinderleicht: Am einfachsten geht es mit dem Smartphone oder Tablet. Nötig sind: die installierte Ausweis-App, der Personalausweis mit der aktivierten Online-Ausweisfunktion (eID) und der zugehörigen PIN, die Krankenversichertennummer sowie eine E-Mail-Adresse.

Hamburg-St. Pauli: Im „Atelier 13“ ist das Organspende-Tattoo kostenlos

Rund 15 bis 20 Organspende-Tattoos hat Lara Christiansen seit Mai gestochen. „Es kommen neue Leute, die noch gar kein Tattoo tragen“, sagt sie. Sie bietet die Tätowierung kostenlos an, lediglich die Materialkosten von 20 bis 30 Euro müssen übernommen werden. Das Grunddesign ist immer das Gleiche, „aber man kann sich das Symbol individuell gestalten lassen“, so Lara Christiansen. Bundesweit beteiligen sich 650 Studios an der Kampagne „Opt.Ink“, 16 allein in Hamburg. Eine interaktive Karte des Vereins Junge Helden gibt einen Überblick.

„Wir sind sehr begeistert von der Resonanz, Opt.Ink ist eine unserer erfolgreichsten Kampagnen. Es ist unser großes Ziel, dass Opt.Ink weitergeht. Nach wie vor bekommen wir Anfragen von Studios und Artists, die Teil der Kampagne sein möchten, täglich erhalten wir Fotos von gestochenen Opt.Inks, und mittlerweile haben wir auch Studios aus der Schweiz, Österreich, Polen und Ungarn auf unserer Karte gelistet“, sagt Angela Ipach, Sprecherin von Junge Helden e.V.

Lara Christiansen liegt das Thema besonders am Herzen, studiert sie doch Transplantationspsychologie am UKE und hat ihre Bachelor-Arbeit darüber geschrieben, wie eine Lebendspende die Lebensqualität der Spender beeinflussen kann. Ergebnis der nicht repräsentativen Umfrage: „Es gibt keine signifikante Verschlechterung“, so die 25-Jährige. Lebendspende heißt, der Spender gibt etwa eine Niere oder einen Teil der Leber ab, meist an Familienangehörige.

Unterstützung bekommt die Tattoo-Kampagne auch von Fachleuten. Professor Florian Grahammer, Direktor des Universitären Transplantations Centrums (UTC) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, hat selbst zwar kein Organspende-Tattoo, dafür aber einen Organspendeausweis.

UKE: Transplantationsmediziner hält das Tattoo für eine „pfiffige Idee“

Er hält das Projekt für eine „pfiffige Idee, vor allem, um junge Leute anzusprechen“. Denn die Bereitschaft, nach dem Tod die eigenen Organe einem sterbenskranken Menschen zu spenden, sei eher bei älteren Menschen ausgeprägt. Die jungen Organspender fehlten.

Prof. Florian Grahammer ist Direktor des Universitären Transplantations Centrums (UTC) des UKE. Er hält das Tattoo für eine „pfiffige Idee“. © UKE / Eva Hecht | Eva Hecht

Derzeit warten am UKE 400 Patienten auf eine neue Niere, 167 auf eine neue Leber, 102 todkranke Menschen benötigen ein neues Herz, auf Bauchspeicheldrüse und Niere warten 30 Patienten und auf eine neue Lunge 27 Menschen.

Auch wenn die Tätowierung rechtlich nicht bindend sei, so erleichtere sie den Angehörigen nach Ansicht von Professor Grahammer doch die Entscheidung, die Organe des Verstorbenen zu spenden, da der Wille des Toten ja eindeutig zu erkennen ist.

Und so sieht der Mediziner solche Tätowierungen vor allem auch als eine Möglichkeit, über das Thema Organspende ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren. „Es ist sinnvoll, sich mit dem Tod und dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. Organspende rettet Leben, und durch Gespräche darüber können andere motiviert werden, nach ihrem Tod ebenfalls Organe zu spenden.“

Organspende: Nur Bruchteil der Menschen lässt sich verbindlich registrieren

In Deutschland, so Grahammer, herrsche ein Dilemma: „Zwar stehen 85 Prozent der Menschen einer Organspende positiv gegenüber, aber nur ein Bruchteil geht dann zu Lebzeiten auch den Schritt, diese Entscheidung rechtlich verbindlich zu dokumentieren.“ Diese Zahlen liegen aktuell im unteren zweistelligen Prozentbereich.

In Spanien dagegen ist die Zahl der Organspender fünfmal so hoch. Zum Vergleich: Warten Patienten in Norddeutschland durchschnittlich 9,7 Jahre auf eine Niere, bekommen Betroffene in Spanien meist schon nach einem Jahr ein neues Organ. In Österreich ist die Bereitschaft zur Organspende nach dem Tod ebenfalls höher: Dort warten die Patienten im Schnitt zwei Jahre auf eine neue Niere.

Bundesweit warten 8394 Menschen auf ein Organ, die meisten auf eine Niere

Deutschlandweit warten 8394 Patienten auf ein neues Organ, der Bedarf an neuen Nieren ist dabei mit 6513 am höchsten.

Das Alter des Spenders spielt dabei eine untergeordnete Rolle. „Das biologische Alter ist wichtig“, so Professor Grahammer. „Wir haben auch schon Organe von über 80-Jährigen transplantiert, es kommt immer auf den Funktionsgrad des Organs an.“ Bei Niere und Leber ist das eher möglich, bei Herzen und Lungen entstehen über die Lebenszeit Schäden, sodass diese Organe dann nicht mehr transplantiert werden können.

Tattoo Hamburg: Beliebteste Stelle für Organspende-Symbol ist das Handgelenk

Und natürlich würde man einem Kind nicht die Niere eines 80-Jährigen transplantieren, man versucht, das Alter von Spendern und Empfängern zu „matchen“. Bei der Niere gibt es seit 25 Jahren zusätzlich das European Senior Programme (Old for Old), bei dem über 65-jährige Empfänger und Empfängerinnen Organe von über 65-jährigen Spendern erhalten.

Die beliebteste Stelle für das Organspende-Tattoo ist übrigens das Handgelenk, erzählt Lara Christiansen. Und dann muss sie lachen. Denn bei der Wahl des Symbols hätten sich die Verantwortlichen wohl nicht mit Tätowierern ausgetauscht. Denn: „Ein Kreis ist das Schwierigste, was man stechen muss.“