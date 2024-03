Hamburg. „Clara Himmel“ kennen viele schon von Instagram und als Onlineshop. Warum das nachhaltige Label gut nach Hamburg passt.

Es ist ein Neuzugang, wie er passender kaum sein könnte: Clara Hedwig, Gründerin der Marke „Clara Himmel“, eröffnet eine Boutique für Damenmode im Hamburger Karoviertel. Das Quartier zwischen Heiligengeistfeld und Schanzenviertel ist schon jetzt für seine urigen Cafés, ausgefallenen Restaurants und bunten Läden bekannt.

Genau hier will sich das nachhaltige Modelabel, dem auf Instagram schon 50.000 Nutzer und Nutzerinnen folgen, auf knapp 50 Quadratmetern Verkaufsfläche einreihen. „Ich glaube, wir passen richtig gut in die Lage“, sagt Unternehmerin Clara Hedwig.

St. Pauli: „Clara Himmel“ – beliebte Modemarke hatte schon Pop-up-Store

2017 gründete die heute 36-Jährige in Dortmund ihre eigene Modemarke, entwarf die ersten Klamotten – damals noch mit Nähmaschine und ein paar Stoffen am Küchentisch. Dabei immer im Fokus: das Thema Nachhaltigkeit.

„Ein großer Teil der Kollektionen aus Bio-Baumwolle, Tencel oder Leinen werden direkt in der Dortmunder Werkstatt genäht, spezielle Stücke ausgelagert in Familienproduktionen, die die gleichen Werte vertreten“, so die Gründerin, die 2022 auch schon in Dortmund eine Boutique eröffnete.

Clara Hedwig gründete im Jahr 2017 die Marke „Clara Himmel“. © Clara Himmel | Clara Himmel

Bestseller bei „Clara Himmel“ ist ein maritimer Pullover

Jetzt also Hamburg: Ganz neu einfinden müssen sich hier aber weder Gründerin noch das Modelabel. Schon im vergangenen Sommer probte Clara Hedwig mit einem Pop-up-Store von „Clara Himmel“ in der B-Lage, ob ein Standort in Hamburg funktionieren würde. „Das hat uns so gut gefallen, dass wir uns dazu entschieden haben, fest in Hamburg zu eröffnen“, erzählt Hedwig.

Auch die Auswertung des Onlineshops habe ergeben, dass viele Kundinnen aus dem Hamburger Raum bestellen. „Hier jetzt einen Offlinehandel zu eröffnen, unterstützt unsere Vorstellung vom Thema Nachhaltigkeit – alleine schon deshalb, weil sich die Anzahl der Retouren verringert“, so die Unternehmerin.

St. Pauli: „Clara Himmel“ lädt zum Shoppen mit Freigetränken ein

Dass „Clara Himmel“ schon jetzt gut in die Hansestadt passt, zeigt auch der aktuell meistverkaufte Artikel im Sortiment. „Unser Bestseller ist tatsächlich ein Sailorpullover, der ganz nach maritimen Design blau-weiß gestreift ist. Als wir unseren Pop-up-Store in Hamburg hatten, war der wirklich sofort ausverkauft“, sagt Hedwig und deutet das als gutes Omen.

Am Sonnabend (9. März) öffnet die kleine Boutique ab 11 Uhr an der Glashüttenstraße 100 ihre Türen – und lockt Kundinnen mit Freigetränken und einem Blick auf die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion. Die ersten 70 Kundinnen erhalten zudem ein Goodiebag.