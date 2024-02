Hamburg. Zwei Tage vor der Beisetzung des verstorbenen Kremlkritikers gibt es einen kleinen Gedenkort in der City. Die bewegende Botschaft.

Der Tod des Kremlkritikers Alexej Nawalny in der sibirischen Strafkolonie Polarwolf erschütterte viele Menschen im rund 3500 Kilometer entfernten Hamburg nicht nur – er löste in der Hansestadt mittelbar auch einen Eklat aus. Denn: Was Menschen im Gedenken und im freien Willen an den am 16. Februar verstorbenen Oppositionellen vor dem seit Jahresbeginn geschlossenen russischen Generalkonsulat am Feenteich niedergelegt hatten – Kerzen, Plakate, Blumen, Kondolenzschreiben –, all das war urplötzlich verschwunden.