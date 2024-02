Hamburg. Betreiber ist die Living Gruppe, die auch in ein prominentes Projekt an der Alster involviert ist. Das sind die Pläne in der City.

Dass aus dem ehemaligen US-Generalkonsulat am feinen Alsterufer ein Living Hotel werden soll, hat das Abendblatt vor Kurzem exklusiv berichtet. Aber das ist noch nicht alles. Bereits im Frühjahr 2025 soll am Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt ein Living Hotel – die Kette gehört zur Derag (Deutsche Realbesitz Unternehmensgruppe) – eröffnen. Am Mittwoch wurde das Richtfest gefeiert.