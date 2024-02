Hamburg. Die Stadt will das prominente Gebäude an der Binnenalster aufwerten. Was sie erwartet, was der aktuelle Betreiber Alex plant.

Es gibt nicht viele Restaurants in Hamburg, denen Wikipedia einen eigenen Artikel widmet. Zum Alsterpavillon am Jungfernstieg aber gibt es einiges zu erzählen. Der erste wurde im Jahr 1799 eröffnet, vor 225 Jahren. Seine jetzige – sechste – Form erhielt der Pavillon Anfang der 1950er-Jahre: Auf das erhaltene Sockelgeschoss des im Krieg zerstörten Vorgängerbaus wurde nach Plänen des Architekten Ferdinand Streb ein halbkreisförmiger Aufbau gesetzt. Das darin befindliche Restaurant Alex ist vor allem dank seines Panoramablicks auf die Binnenalster ein Touristenmagnet.