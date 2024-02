Hamburg. Das Null-Emissionshaus sollte 2024 bezogen werden. Doch das Prestigeprojekt wird erst rund zwei Jahre später fertig. Die Gründe.

Die ehrgeizigen Pläne für die neue Unternehmenszentrale der städtischen HafenCity Hamburg GmbH im Quartier Am Sandtorpark/Grasbrook wurden bereits im April 2021 vorgestellt. Es wurde in diesem Zuge auch eine spektakuläre Visualisierung des Gebäudes mit rund 7200 Quadratmeter Fläche präsentiert, mit viel Pflanzen an der Fassade.