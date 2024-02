Hamburg. 35 Prozent der Hamburger fallen bei der Theorieprüfung durch. Täuschungsversuche nehmen zu. Würden Sie bestehen? Machen Sie den Test.

Die Führerscheinanwärter, die an diesem Nachmittag vor dem TÜV-Standort in Hammerbrook vor der Eingangstür stehen, warten auf einen von neun Terminen der Theorieprüfung, die hier pro Tag abgenommen werden. Dafür, dass sie nur noch an diesem Ort angeboten werden, gibt es einen guten Grund: Man hat die Prüflinge in diesen Räumlichkeiten gut im Blick.