Hamburg. Gast verwüstet Zimmer im Egon Hotel – dann stürzt er aus dem Fenster und bleibt nahezu unverletzt. Feueralarm löst aus.

Großeinsatz am Dienstagnachmittag auf St. Pauli – Feuerwehr und Polizei sind um 16.30 Uhr alarmiert worden. Ein Gast des Egon Hotel Hamburg City in der Königsstraße nahe der Hamburger Reeperbahn hatte den Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit vier Streifenwagen und 22 Feuerwehrleuten an.