Hamburg. Bis zu 15 Betriebe finden in den denkmalgeschützten Glasarkaden Platz und sollen die City beleben. Mieter müssen Kriterien erfüllen.

Prominenter könnte der Standort kaum sein: Die städtische Sprinkenhof GmbH sucht neue Mieter für die bekannten Pavillons auf dem Rathausmarkt in Hamburg. In einem aktuellen Inserat spricht sie von der „einmaligen Gelegenheit“, nach der Revitalisierung der denkmalgeschützten Pavillons direkt am Rathaus eine Fläche anzumieten.

„Die Fläche eines kompletten Pavillons beträgt circa 24 Quadratmeter, welcher auch mit zwei oder drei Nutzern belegt werden könnte“, heißt es in der Anzeige. Je nachdem, welche und wie viele Konzepte eingereicht werden, könnten somit bis zu 15 kleine Geschäftsbetriebe Platz finden. Zusammen haben diese die Möglichkeit, sich mit einem einheitlichen Werbeauftritt und einer einheitlichen Außenmöblierung zu präsentieren.

City Hamburg: Pavillons am Rathausmarkt – Mieter mit kreativen Ideen gesucht

Ziel ist laut Sprinkenhof, innovative Mieter zu finden, um die Aufenthaltsqualität auf dem Rathausmarkt zu erhöhen und die Innenstadt zu beleben. Die potenziellen Mieter sollten demnach bestimmte Kriterien erfüllen. „Gesucht werden Mieter mit kreativen und originellen Geschäftsideen, die zu einem vielfältigen Angebot auf dem Rathausmarkt beitragen“, so Sprinkenhof-Sprecher Lars Vieten.

Auch Hamburg-Artikel und Souvenirs könnten in den Pavillons am Rathausmarkt weiterhin verkauft werden (Archivbild). © Marcelo Hernandez | Marcelo Hernandez

Denkbar seien beispielsweise ein Café oder Bistro, ein Blumenstand, der Verkauf von Hamburg-Artikeln oder andere innovative Konzepte. Interessierte können sich nun bis zum 1. März 2024 bewerben. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen sind auf der Homepage der Sprinkenhof GmbH zu finden.

Hintergrund: Die Bürgerschaft hatte im Herbst 2018 beschlossen, die beiden denkmalgeschützten Stahl- und Glasdachkonstruktionen aus dem Jahr 1982 instand zu setzen. 2019 begannen schließlich die Arbeiten. Die Sanierung der Dächer der Rathausmarkt-Pavillons ist inzwischen abgeschlossen, wie Vieten mitteilte.

Pavillons Rathausmarkt: Außenmöblierung und Fassaden werden erneuert

„Kleine Restarbeiten, die witterungsabhängig sind, werden voraussichtlich bis Ende Februar abgeschlossen sein.“ Im Anschluss an die Dachsanierung beginnen dann weitere Gestaltungsarbeiten an den Pavillons. „Ziel ist es, ein elegantes, zeitgemäßes und hochwertiges Erscheinungsbild zu schaffen, das den Charakter des Ortes stärkt und aufwertet“, so Vieten weiter.

Mehr zum Thema

Dazu gehören auch die Erneuerung der Fassaden, des Werbeauftritts und der Außenmöblierung. „Der öffentliche Auswahlprozess für die Architekten der Neugestaltung wird zeitnah starten“, kündigte der Sprinkenhof-Sprecher an. Aktuell ist die Fertigstellung der Pavillons am Rathausmarkt für das Frühjahr 2025 geplant. Von der Neugestaltung erhoffe man sich „eine Belebung des Rathausmarktes und eine Erhöhung der Verweildauer der Besucher“.

City Hamburg: Pavillons am Rathaus erhalten modernes Design

Die Glasarkaden gelten wie das Hanseviertel als frühes Beispiel postmoderner Stadtarchitektur in Hamburg. Die beiden Konstruktionen überspannen eine Grundfläche von jeweils 12 mal 42 Meter und enthalten insgesamt 1520 Quadratmeter Drahtglas.

Im Frühjahr 2025 sollen die neuen Mieter in den Pavillons am Rathausmarkt starten. © FUNKE Foto Services | Thorsten Ahlf

Das nun frisch sanierte Arkadendach soll künftig bis in die Abendstunden beleuchtet werden und den Kundinnen und Kunden Schutz vor Wind und Wetter bieten. In dem Inserat wird zudem angekündigt, dass die Pavillons zum Vermietungsstart in gut einem Jahr „in einem einheitlichen modernen Design“ erscheinen werden.