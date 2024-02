Hamburg. Jeder zweite Führerscheinanwärter fällt durch. Abendblatt-Redakteurin Elisabeth Jessen hat den Test gemacht – Ergebnis überrascht.

Wer in Hamburg seinen Führerschein machen möchte, braucht nicht nur ein dickes Portemonnaie, sondern auch gute Nerven und viel Geduld. Denn in der Hansestadt fallen 35 Prozent der Fahrschülerinnen und Fahrschüler durch die Theorieprüfung und 45 Prozent durch die praktische Fahrprüfung. Betrachtet man nur Klasse B, also den Autoführerschein, fällt sogar jeder Zweite durch.