Hamburg. Ein lauter auf- und abschwellender Heulton versetzt Bürger in Angst. Sturmflutsirene gerät gleich in Verdacht – doch die war es nicht.

Schon der bundesweite Sirenen-Probealarm im September 2020 brachte es an den Tag: Die Hamburger Sirenen funktionieren längst nicht so störungsfrei, wie sie sollten. Durch technische Probleme blieben einige stumm, wie die Behörden aber erst später einräumten; der zweite Warntag 2022 lief da schon deutlich runder. Die Frage beim Hamburger Sirenen-Chor ist also nicht, wer zuerst heult, sondern wie viele der mehr als 120 Geräte überhaupt heulen.