Hamburg. Die Polizei sucht öffentlich nach vier unbekannten Tätern, die einen 31-Jährigen auf St. Pauli lebensgefährlich verletzt haben sollen.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt auf St. Pauli im Mai 2022 sucht die Polizei Hamburg jetzt öffentlich mit Bildern aus Überwachungskameras nach vier Männern. Am 15. Mai des vorletzten Jahres war es zwischen mehreren Männern auf St. Pauli zu einem Streit gekommen, bei dem ein 31-Jähriger aus einer Gruppe heraus mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde.

Am frühen Morgen des 15. Mai 2022, einem Sonntag, war gegen 5.35 Uhr ein 21-Jähriger von mehreren unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt worden. Ein unbeteiligter 31 Jahre alter Mann wollte dem Opfer zu Hilfe kommen. Der 31-Jährige wurde daraufhin aus der Gruppe heraus mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Raubgut, einem Smartphone, in unbekannte Richtung.

Polizei Hamburg: Nach versuchtem Tötungsdeklikt – wer kennt diese Männer?

Im Bereich St. Pauli eingesetzte Beamte trafen im Rahmen eines anderen Einsatzes in der Talstraße zunächst auf den am Kopf verletzten 21-Jährigen. Gleichzeitig fanden andere Polizeibeamte den schwer verletzten 31-Jährigen in der Straße Hamburger Berg. Er wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr zum Thema

Da die Ermittlungen der Mordkommission bis heute nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

32 bis 40 Jahre alt

dunkler Vollbart

dunkle, kurze Haare

Tätowierungen an beiden Unterarmen

weißer Pullover mit Aufschrift

blaue Jeans

weiße Turnschuhe

Die Polizei fahndet öffentlich nach diesem Mann: Er trug zur Tatzeit einen weißen Pullover mit der Aufschrift „Puma“. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Täter 2

30 bis 40 Jahre alt

dunkler Vollbart

grüne Jacke mit hellem Fellkragen

schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift

Jeans

weiße Turnschuhe

Schirmmütze in Tarnfarben

Ein zweiter Täter trug zur Tatzeit eine grüne Jacke mit hellem Fellkragen und eine Schirmmütze in Tarnfarben. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Täter 3

30 bis 40 Jahre alt

dunkler Vollbart

grüne Jacke mit Kapuze

weißes T-Shrit

blaue Jeans

weiße Turnschuhe

Der dritte Täter trug eine grüne Jacke mit Kapuze. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Täter 4

30 bis 40 Jahre alt

dunkler Bart

schwarze Jacke

schwarzes T-Shirt mit weißer Nike-Aufschrit

schwarze Hose

Die Polizei fahndet öffentlich nach diesem Mann mit dunklem Bart und schwarzen Haaren. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 040-428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.