Galerie Hamburg: Charles Fazzinos Goldener Apfel gestohlen – Kunstdiebin gesucht

Dieser Wimmelbild-Apfel (das Bild zeigt die Skulptur in Rundum-Ansicht) des beliebten Pop-Art-Künstlers Charles Fazzino ist aus der Hamburger Galerie Mensing gestohlen worden.

Hamburg. Kunstdiebstahl in der Hamburger Innenstadt: Die Polizei sucht nach einer Frau, die im Verdacht steht, ein wertvolles Objekt aus der Galerie Mensing an den Großen Bleichen entwendet zu haben.

Nach Polizeiangaben von Mittwoch wurde der goldene Apfel des beliebten US-Pop-Art-Künstlers Charles Fazzino bereits am Nachmittag des 28. Oktober des vergangenen Jahres – einem Sonnabend – gestohlen.

Unter Verdacht steht nach bisherigem Ermittlungsstand eine unbekannte Frau, die die Skulptur offenbar während der Öffnungszeiten der Galerie unbemerkt einstecken konnte.

Kunstdiebstahl in Hamburg: Polizei sucht verdächtige Frau

Der Fazzino-Apfel mit dem Titel „Pop goes the Gold Apple“ ist auf 99 Exemplare limitiert und wird nach Abendblatt-Informationen für rund 12.000 Euro gehandelt. Er ist aus Porzellan und nach Wimmelbild-Art mit Elementen der New Yorker Skyline versehen.

Das Kunstobjekt hat einen Durchmesser von 27,5 Zentimetern, eine Höhe von 25 Zentimetern und ein Gewicht von rund fünf Kilogramm. Auf der signierten schwarzen Trägerplatte ist dazu auch die Individualnummer 34/99 vermerkt.

Fazzino-Kunstwerke auch bei Schwarzenegger beliebt

Nach Angaben der Galerie Mensing gilt Charles Fazzino als einer der bekanntesten Künstler Amerikas. Auch Prominente wie Steffi Graf oder Arnold Schwarzenegger sollen Werke des 68 Jahre alten New Yorkers besitzen. In Hamburg stellte Fazzino in der Vergangenheit wiederholt aus.

Auf der Suche nach dem goldenen Apfel bittet die Polizei Hamburg nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zru Täterin oder zum Verbleib der Skultur unter Telefon 040 4286-56789 oder an eine Polizeidienststelle zu melden.

Nicht der erste Kunstdiebstahl aus Hamburger Galerie

Der aktuelle Fall ist nicht der erste Kunstdiebstahl aus einer Galerie in der Hamburger Innenstadt, der bekannt wurde. Im April 2022 hatten unbekannte Täter aus einer Galerie am Neuen Wall drei gläserne Skulpturen des chinesischen Künstlers Ai Weiwei aus einer Vitrine gestohlen. Die Hände mit ausgestrecktem Mittelfinger hatten jeweils einen Wert von rund 10.000 Euro.

2002 kam es bei der „Langen Nacht der Museen“ in der Kunsthalle zu einem ebenfalls dreisten Diebstahl. Ein unbekannter Täter hatte einfach eine Glashaube angehoben und die darunter stehende 32 Zentimeter hohe Bronzefigur des Künstlers Alberto Giacometti gestohlen. Die eine halbe Million Euro wertvolle Skulptur ersetzte er durch eine billige Holzschnitzerei. Der Diebstahl fiel erst Tage später auf.