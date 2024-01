Reisende überrascht: Plötzlich singt Chor im Hauptbahnhof

Hamburg. Huch, was sind denn das für ungewohnte Klänge in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs in Hamburg? Von allen Seiten erklingen plötzlich Lieder, und zwar erstklassig vorgetragen. Die Reisenden und Bahnhofspassanten bleiben mitten im Trubel stehen und lauschen.

Es ist nicht irgendein Musikstück, das da zu hören ist. Und es sind nicht irgendwelche Sänger und Sängerinnen. Das sind Profis, das merkt man sofort: Der Hanseatische Symphonische Chor singt ein Stück aus der AIDA Opernshow, die im Februar in Hamburg gastiert. „Vienie or Gueriero vindici“, heißt es.

Wandelhalle Hauptbahnhof: Hanseatischer Symphonischer Chor singt aus allen Ecken

Hintergrund der Aktion: Anfang Februar feiert „Aida – Das Arena Opernspektakel“ in der Hamburger Barclays Arena seine Weltpremiere. Damit die Hamburgerinnen und Hamburger aber nicht so lange warten müssen, bis sie etwas aus der Oper zu hören bekommen, ist der Hanseatische Symphonische Chor mit rund 40 Sängern und Sängerinnen und in bester Flashmob-Manier zum Hauptbahnhof gekommen. In der Wandelhalle schmettern die Sänger und Sängerinnen das fulminante Finale des zweiten Aktes der Oper.

Hauptbahnhof Hamburg: Flashmob in der Wandelhalle Hauptbahnhof Hamburg: Flashmob in der Wandelhalle

Das ist ein Vorgeschmack auf das, was sich in gut zwei Wochen in der Barclays Arena abspielt, und dieser besondere Auftritt soll natürlich auch Lust darauf machen und für einen hohen Kartenverkauf sorgen.

Das Arena Opern Spektakel 2024 feiert am 2. Februar Weltpremiere in der Hamburger Barclays Arena.

Foto: Christoph Eisenmenger/AIDA

Gegen 16.30 Uhr hatte mitten in der Wandelhalle zunächst ein Chormitglied gestartet, weitere Sänger stiegen aus verschiedenen Ecken der Halle mit ein – bis schließlich der komplette Chor seine Stimmgewalt entfaltete.

Und weil es so schön war, gab es kurze Zeit sogar eine kurze Wiederholung.

„Aida“ in Hamburg: Der Flashmob soll Lust wecken auf die Opernshow in der Barclays Arena

In aller Gänze zu erleben ist das dann am 2. Februar: Die Oper spielt im alten Ägypten und nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit – in eine Welt der Pharaonen und der Götter. Dabei geht es um die Liebesgeschichte zwischen der äthiopischen Gefangenen Aida und dem ägyptischen Feldherrn Radamès.

Infos zur Show in der Hamburger Barclays Arena und Karten unter https://aida-opera.live.de