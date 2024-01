Rolf Zuckowski als Kellner: Besonderes Palazzo-Event lockt nach Horn

Spitzenköchin Cornelia Poletto lädt zu exklusivem Abend in ihr Palazzo in Hamburg – denn hier servieren Prominente das Essen.

Hamburg. Einmal im Jahr veranstaltet die Hamburger Spitzenköchin Cornelia Poletto einen besonderen Abend in ihrem Palazzo. Dann werden Schauspieler, Musiker, Moderatoren oder Models zu Kellnern – und das alles für einen guten Zweck. Am 31. Januar ist es wieder so weit. Dann können sich die Gäste der exklusiven Dinner-Show wieder von den ganz besonderen Kellnern bedienen lassen.

Das Geld, das an diesem Abend zusammenkommt, geht an das Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK). Die Unterstützung der Kleinen ist für Cornelia Poletto schon lange eine echte Herzensangelegenheit. „Das ist jedes Jahr ein ganz besonderer Abend im Palazzo. Ich bin wahnsinnig dankbar für die hochkarätige Unterstützung zugunsten der kleinen Patientinnen und Patienten im Lufthafen des AK“, sagt die Hamburgerin. „Ich habe das Gefühl, die Promis sind nicht nur wegen des guten Zwecks dabei, sondern es macht ihnen auch Spaß, mal in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen. Und sie stellen sich auch erstaunlich geschickt an beim Servieren.“

Palazzo in Hamburg: Bei Cornelia Poletto werden Rolf Zuckowski und Boris Entrup zu Kellnern

Unter die Servicekräfte gehen in diesem Jahr unter anderem Liedermacher Rolf Zuckowski, die Moderatoren Nova Meierhenrich und Susanne Böhm, Michel Abdollahi und Dennis Wilms, der ehemalige Senator Ian Karan, Unternehmer Rüdiger Grube, Schauspielerin Sandra Quadflieg, Pianist Sebastian Knauer, Ex-Profi-Sportler Ina Menzer und Andreas Fischer, die Galeristin Kirsten Roschlaub, Hair- und Make-up-Artist Boris Entrup, Model Tessa Bergmeier und viele mehr.

Kellnern für einen guten Zweck: Schauspieler Ralf Bauer mit Gastgeberin Cornelia Poletto im vergangenen Jahr beim Charity-Dinner.

Foto: Stephan Wallocha

Der Reinerlös des Abends geht an den Lufthafen am AKK. Dieser ist in Deutschland einmalig und bietet ein Konzept aus Intensivstation und Wohnbereich für langzeitbeatmete Kinder und Jugendliche. Cornelia Poletto unterstützt den Lufthafen bereits seit vielen Jahren und hat sich auch schon einige Male selbst ein Bild vor Ort gemacht.

Altonaer Kinderkrankenhaus: Spendensumme soll für Ausflüge genutzt werden

In diesem Jahr soll die Spendensumme für Ausflüge mit den Patienten genutzt werden. Ein Besuch des Planetariums, des Tropen-Aquariums, eines Kindertheaters oder eines Alpaka-Hofs. Derartige Unternehmungen sind für gesunde Kinder eine Selbstverständlichkeit.

Für die Kinder und Jugendlichen, die auf eine Langzeitbeatmung angewiesen sind, ist ein solcher Ausflug ein schier unüberwindbares Hindernis. Allein der Transport zu den Ausflugszielen ist aufwendig und kostspielig. Das soll sich nun dank der Spende ändern.

Wer also gern einmal von prominenten Kellnern ein festliches Menü serviert bekommen und dazu noch einer spannenden Show zuschauen möchte, der kann noch Karten erwerben. Je nach Sitzplatzkategorie kosten die Tickets zwischen 101 und 161 Euro.

Palazzo in Hamburg: Zelt steht in diesem Jahr auf der Horner Rennbahn

Ganz wichtig für die Planung: Das Zelt für das Dinner-Event steht in diesem Jahr erstmals nicht mehr auf der Moorweide vor dem Dammtor Bahnhof, sondern auf der Galopprennbahn Hamburg-Horn.